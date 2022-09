Ulisses, clássico de James Joyce, volta ao mercado em box da Nova Fronteira

O irlandês James Joyce ficou conhecido internacionalmente por suas ousadas experimentações com a linguagem quando publicou o romance Ulisses. Polêmico e, ao mesmo tempo, revolucionário, este épico moderno livremente inspirado na Odisseia de Homero veio a público em 1922 e é aclamado até os dias de hoje. Em comemoração ao centenário da obra, chega às lojas pela Nova Fronteira a sua mais nova edição: um belíssimo box com dois volumes, resgatando a consagrada tradução da professora Bernardina da Silveira Pinheiro, que se dedicou por sete anos a esta tarefa excepcional e foi a única mulher na América Latina a realizar tal feito.



Com Ulisses, Joyce mudou totalmente os rumos do romance moderno ao transformar Dublin, sua cidade natal, em personagem. O enredo transcorre num único dia de junho de 1904, em que o leitor passa a vivenciar, por meio de figuras como Leopold Bloom, Stephen Dedalus e Molly Bloom, um turbilhão de emoções que revelam o mundo. Na obra, fica evidente uma série de inovações estilísticas e criações narrativas de Joyce, como o extenso uso do monólogo interior, do fluxo de consciência e de uma complexa rede de referências simbólicas emprestadas da mitologia, da história e da literatura, além da linguagem coloquial com vocabulário peculiar, com ampla invenção de palavras, trocadilhos e alusões.



Há anos fora do mercado, esta tradução, que é o mais importante trabalho de Bernardina, retorna agora ao público em grande estilo. A edição conta com caprichado projeto gráfico, esquema de episódios e um mapa da Dublin retratada na narrativa, que enriquecem a experiência da leitura. Assim como Homero, Joyce construiu, em Ulisses, a sua verdadeira obra-prima. Como destaca Bernardina em seu texto de introdução à obra: “Realmente tudo acontece naquele bendito dia 16 de junho de 1904: nascimento, morte, frustração, alegria, rejeição, traição, prazer, masturbação, menstruação, tudo, enfim, que um ser humano vivencia. Ulisses é, na realidade, uma extraordinária comédia humana.”





James Joyce nasceu em Dublin, Irlanda, em 2 de fevereiro de 1882, e faleceu em Zurique, Suíça, em 13 de janeiro de 1941. Depois de infância e juventude modestas e influenciadas por uma rígida educação jesuíta, deixou sua cidade natal em 1902 rumo a Paris. Na capital francesa enfrentou grandes dificuldades financeiras, trabalhou como jornalista e professor e conheceu sua futura esposa, Nora Barnacle. Em 1904, transferiu-se para Trieste, cidade italiana onde escreveu os contos reunidos em Dublinenses (1914) e o romance Um retrato do artista quando jovem (1916). Com a Primeira Guerra Mundial, buscou refúgio em Zurique, onde escreveu Ulisses (1922), romance que lhe valeu reconhecimento internacional. De volta a Paris em 1920, ali viveu por quase duas décadas, já então um renomado escritor que dedicou 17 anos à elaboração de seu último romance, Finnegans Wake (1939). Com o início da Segunda Guerra Mundial e a ocupação da França, conseguiu permissão para retornar a Zurique.



A tradutora Bernardina da Silveira Pinheiro nasceu no Rio de Janeiro, em 1922, e faleceu na mesma cidade, em 2021. Foi professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde defendeu tese de livre-docência sobre a densidade semântica na poesia de Gerard Manley Hopkins (1974). Realizou pesquisas de pós-doutorado sobre a obra de James Joyce e, especificamente, Ulisses, no University College, em Londres, e em Dublin, na Irlanda (1986). Foi membro da International James Joyce Foundation e da Escola Letra Freudiana. Traduziu Um retrato do artista quando jovem, de James Joyce, publicado em 2006, e Uma viagem sentimental através da França e da Itália, de Laurence Sterne, publicado em 2002 pela Nova Fronteira.

Box Ulisses

De James Joyce

Tradução, introdução e notas: Bernardina da Silveira Pinheiro

976 páginas

R$ 199,90