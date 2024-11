62% dos influenciadores não checam informações, diz Unesco

Órgão lançou curso para capacitar criadores de conteúdo digital

Publicado em 28/11/2024 às 19:39

Alterado em 28/11/2024 às 19:39

Embora as mídias sociais dominem o compartilhamento global de informações, mais de 60% dos criadores de conteúdo digital não verificam a veracidade do que é publicado para milhões de seguidores.

É o que revela um estudo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), segundo o qual, 62% dos influenciadores não realizam verificações rigorosas antes de compartilhar conteúdo.

A pesquisa da Unesco, realizada por uma equipe de pesquisa da Universidade Estadual de Bowling Green, nos Estados Unidos, e que avaliou 500 influencers de 45 países, mostra que eles não seguem parâmetros confiáveis para creditar as informações que recebem online.



De acordo com o estudo, 42% dos entrevistados usam "o número de curtidas e compartilhamentos que um textos recebe" nas redes sociais como principal indicador. 21% não hesitam em compartilhar conteúdo de "amigos em quem confiam" e 19% afirmam confiar "na reputação" do autor original ou distribuidor do conteúdo.



O relatório também revela que a maioria dos influenciadores digitais (59%) desconhece ou ouviu falar vagamente de normas internacionais e quadros regulamentares relacionados à comunicação digital. Pouco mais de metade dos entrevistados (56,4%) tem conhecimento dos cursos de formação nessa área. E apenas 13,9% dos que conhecem esses programas já participaram deles.



Por esta razão, a Unesco e o Knight Center for Journalism in the Americas, nos Estados Unidos, desenvolveram o primeiro curso global na área digital ministrado ao longo de um mês. O objetivo é capacitar os criadores de conteúdos a combater a desinformação e o discurso de ódio e fornecer-lhes uma base sólida de conhecimentos sobre as normas jurídicas globais sobre a liberdade de expressão e informação. (com Ansa)