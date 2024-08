Google lança IA generativa nas buscas para os usuários no Brasil; veja como funciona

...

Publicado em 16/08/2024 às 07:31

Alterado em 16/08/2024 às 07:31

Depois de iniciar os testes no Brasil em junho, o Google vai liberar, oficialmente, a ferramenta AI Overviews para todos os usuários no País a partir desta quinta-feira, 15. O recurso, que usa inteligência artificial (IA) generativa para resumir conteúdos e oferecer tópicos de respostas diretamente nas buscas do Google, chega com o nome "Visões Gerais criadas por IA" e poderá ser acessado pelo site de pesquisa.

A ferramenta poderá resumir conteúdos e oferecer tópicos de respostas a partir de uma busca do usuário no site. Com ele, não é necessário clicar em nenhum link ou ser redirecionado para nenhum outro portal para obter as informações desejadas. Na prática, um resumo com as principais informações sobre o que o usuário deseja saber aparece na mesma tela de busca, acima dos links.

"A experiência de IA generativa na Busca têm o potencial de revolucionar a maneira como buscamos informações. Ela permite que as pessoas explorem novos tipos de perguntas, encontrem as informações necessárias com mais rapidez e acessem o melhor conteúdo que a internet oferece", afirmou Hema Budaraju, diretora sênior de produto da Busca, em um comunicado.

O novo modelo é profundamente diferente do atual, que prescinde da existência de outros sites e produtores de conteúdo - afinal, o Google foi criado em 1998 para organizar e ranquear páginas na web. A partir da mudança, esse não será mais o modelo da companhia, que vai reutilizar as informações já disponíveis na rede. Isso pode ser um divisor de águas na forma como fazemos pesquisas na web e acessamos sites.

Em uma nova atualização, lançada juntamente com a chegada da ferramenta em outros países, o Google afirmou que vai incluir uma página lateral na pesquisa, quando feita a partir de um desktop, para incluir links relacionados à busca que possam ser relevantes ou completar a pesquisa. Em celulares, essa sinalização será feita por ícones de sites.

A empresa também está testando uma espécie de hiperlink no próprio texto gerado pela IA, para redirecionar os usuários para o local de origem da informação de forma mais clara.

No Brasil, a ferramenta já tinha entrado em fase de testes em junho deste ano, um mês depois de ser anunciada durante um evento do Google em maio. Não é necessário ter nenhuma assinatura para usar o Visões Gerais de IA nas pesquisas da empresa.

Outros países como Reino Unido, Índia, Japão, Indonésia, México, além do Brasil, também estão recebendo a novidade nesta quarta-feira em seus idiomas locais.

Como funciona o AI Overview

Lançado no último Google I/O, principal evento de desenvolvedores da empresa, o AI Overview é um recurso de IA generativa nas pesquisas do site que vai permitir com que os resultados sejam acompanhados por resumos e imagens explicativas.

O AI Overview também vai poder ser personalizado para cada usuário e vai oferecer suporte para perguntas mais complexas, ou seja, com maiores detalhes sobre o que se deseja pesquisar. O usuário poderá incluir informações sobre vários aspectos em uma mesma pesquisa. A empresa espera que o serviço atinja um bilhão de pessoas até o final do ano.

"Com o Overview, as pessoas pesquisam mais, fazem novos tipos de perguntas, fazem mais perguntas e essas são oportunidades adicionais para as pessoas", afirmou Liz Reid à reportagem, durante uma entrevista coletiva na sede do Google.

O lançamento do recurso foi uma resposta ao mercado crescente de IA. A gigante ficou pressionada desde que a OpenAI lançou o ChatGPT, em novembro de 2022: o chatbot passou a ser usado também como um local de busca de informações, o que acendeu o sinal de alerta na companhia. Com a fluidez da ferramenta de Sam Altman e o surgimento de novas rivais como a Perplexity AI, o Google precisava proteger sua mais tradicional ferramenta e a opção foi jogar no mesmo terreno das novatas: IA generativa.

Antes do AI Overview, o Google passou todo o ano de 2023 experimentando com outro recurso de IA generativa na busca, o Search Generative Experience (SGE), disponível apenas para alguns usuários via Google Labs, que funcionava como uma espécie de chatbot nas buscas, trazendo respostas que dispensam o clique nos sites. (com Agência Estado)