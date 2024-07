Interrupção cibernética global paralisa voos e negócios

...

Publicado em 19/07/2024 às 07:25

Alterado em 19/07/2024 às 09:47

A "tela azul da morte" do Windows anda aparecendo em computadores do mundo inteiro Foto: reprodução

Uma interrupção tecnológica global perturba as operações em vários setores nesta sexta-feira (19), com companhias aéreas suspendendo voos, algumas emissoras de TV fora do ar e tudo, desde bancos a hospitais, relatando problemas no sistema operacional Windows.

American Linhas Aéreas, Delta Airlines, United Airlines e Allegiant Air estão com voos suspensos alegando problemas de comunicação. A ordem veio logo após a Microsoft dizer que resolveu sua interrupção de serviços de nuvem que afetou várias operadoras de baixo custo, embora não tenha ficado imediatamente claro se elas estavam relacionadas.

"Uma falha de software de terceiros está afetando os sistemas de computador em todo o mundo, inclusive na United. Enquanto trabalhamos para restaurar esses sistemas, estamos mantendo todas as aeronaves em seus aeroportos de partida", informou a United em um comunicado. "Os voos já aéreos continuam para seus destinos."



O governo da Austrália disse que as interrupções sofridas por mídia, bancos e empresas de telecomunicações parecem estar ligadas a um problema na empresa global de segurança cibernética Crowdstrike.



Passageiros aguardam no aeroporto de Barajas, enquanto a operadora aeroportuária espanhola Aena relata um "incidente" de sistemas informáticos em todos os aeroportos espanhóis que pode causar atrasos nos voos Foto: Reuters/Elena Rodriguez

De acordo com um alerta enviado pela Crowdstrike a seus clientes e revisado pela Reuters, o software "Falcon Sensor" da empresa está fazendo com que o Microsoft Windows trave e exiba uma tela azul, conhecida informalmente como "Tela Azul da Morte".



O alerta, que foi enviado às 5h30 GMT nesta sexta-feira, também compartilhou uma solução manual para corrigir o problema.

Um porta-voz do Crowdstrike não respondeu a e-mails ou ligações solicitando comentários.

Não há informações que sugiram que a interrupção seja um incidente de segurança cibernética, disse o escritório da coordenadora nacional de segurança cibernética da Austrália, Michelle McGuinness, em um post no X.

As interrupções repercutiram por toda parte.



O setor de viagens foi um dos mais atingidos, com aeroportos em todo o mundo, incluindo Tóquio, Amsterdã, Berlim e vários espanhóis relatando problemas com seus sistemas e atrasos.

Companhias aéreas internacionais, incluindo a Ryanair, a maior companhia aérea da Europa em número de passageiros, alertou para problemas com seus sistemas de reservas e outras interrupções.



No Reino Unido, os sistemas de reservas usados por médicos estão fora do ar, dizem vários relatórios de autoridades médicas no X, enquanto a Sky News, uma das principais emissoras de notícias do país, está fora do ar, pedindo desculpas por não poder transmitir ao vivo.



Bancos e outras instituições financeiras da Austrália à Índia e África do Sul alertam os clientes sobre interrupções em seus serviços, enquanto o LSEG Group relata uma interrupção de sua plataforma de dados e notícias Workspace.



O provedor de serviços de nuvem AWS da Amazon disse em um comunicado que está "investigando relatórios de problemas de conectividade com instâncias do Windows EC2 e espaços de trabalho dentro da AWS".



Não ficou imediatamente claro se todas as interrupções relatadas estão ligadas a problemas do Crowdstrike ou se há outros problemas em jogo.