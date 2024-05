Nove recursos do Dr.Fone que ajudam a resolver problemas com seu celular

Publicado em 21/05/2024 às 18:49

Alterado em 21/05/2024 às 18:49

Em meio a situações de emergência, a comunicação é fundamental para efeitos de informação, contato e mesmo localização. Ao mesmo tempo, é natural encontrar alguns problemas, como celular bloqueado ou mesmo com dados temporariamente inacessíveis. Felizmente, existem softwares, como o Dr.Fone, cujos recursos ajudam a resolver esse tipo de problema.



De modo geral, existem uma série de problemas muito comuns que as pessoas podem enfrentar com o celular. Por exemplo, esquecer a senha ou PIN, além da perda ou roubo de seus dispositivos. Sem falar nos danos físicos como tela quebrada ou perda de dados por exclusão acidental. Ainda, danos no sistema e questões com a bateria, a exemplo do superaquecimento.



No dia-a-dia, estas questões podem ser meros inconvenientes, mas em contextos de emergência, podem impedir gravemente o acesso a serviços e informações vitais. Afinal, o celular é uma ferramenta indispensável para acionar ajuda, localizar pessoas ou enviar localização para contatos selecionados, além de receber alertas e atualizações.



Por isso, é importante manter o dispositivo sempre em boas condições de funcionamento. Mais ainda, quando necessário, saber usar recursos, como aqueles disponibilizados pelo Wondershare Dr.Fone, para recuperá-los.



Find my Mobile Samsung - como desbloquear

De modo geral, o “Find My Mobile Samsung” é um conjunto completo de recursos oferecidos pela Samsung para suas pessoas usuárias. Serve, por exemplo, naqueles momentos em que você esquece a senha do aparelho ou é vítima de roubo. Então, a plataforma ajuda na localização, bloqueio e desbloqueio remoto.



Entretanto, o recurso é ainda mais importante em contextos de emergência, quando se precisa acessar o celular de alguém, mas o mesmo está bloqueado. Além disso, localizar um dispositivo perdido ou roubado. Com o Dr.Fone, a função do Find my Mobile Samsung desbloquear permite quatro tipos de contexto:



impressões digitais;



senha;



PIN;



Padrão.



O melhor é que essa ação não traz nenhum risco de perda dos dados. Vale frisar, ainda, que o recurso não funciona apenas no Samsung, como nas principais marcas do Android, como LG e Xiaomi.





Backup do celular

A realização de backups regulares é vital para a segurança dos dados. Nesse sentido, o Dr.Fone se destaca ao oferecer várias soluções essenciais para uma experiência segura e agradável. Entre essas soluções, está o backup sem fio, que permite agendar backups automáticos do aparelho. Sendo assim, dá para programá-lo na frequência diária, semanal ou mensal.



Além disso, o Dr.Fone oferece a opção de backup incremental. Esse recurso permite fazer backup apenas dos dados que foram alterados ou adicionados desde o último, economizando tempo e espaço de armazenamento. Por fim, outra funcionalidade importante é a capacidade de restaurar backups do iCloud ou iTunes em dispositivos iOS ou Android, sem substituir os dados existentes.



Espelho de tela para PC

O espelhamento de tela para o PC é uma funcionalidade que permite espelhar as telas do Android e iOS em um computador. Isso possibilita o controle remoto e uma colaboração perfeita em reuniões, aulas, demonstrações ou entretenimento. Ainda:



acesso remoto para envio de mensagens, fazer chamadas ou acessar aplicativos;



compartilhar informações em tempo real;



documento e registro de eventos para fins de relatório ou análise;



acesso a mapas, mensagens e contatos.



Além disso, o espelhamento de tela para o PC oferece a possibilidade de fazer gravações em tempo real e capturas de tela de alta qualidade. Outra funcionalidade importante é a capacidade de controlar o celular a partir do PC. Isso permite acessar aplicativos do celular, visualizar e responder mensagens de texto e do WhatsApp usando o PC.

De modo geral, o espelhamento de telas pode ser realizado facilmente usando uma conexão Wi-Fi ou via cabo USB.



Recuperação de dados

Outro recurso do Dr.Fone que ajuda a resolver problemas do celular é a recuperação de dados. Esta funcionalidade é reconhecida mundialmente por sua alta taxa de sucesso, sendo compatível com mais de 6000 dispositivos Android. Só para ilustrar, permite recuperar uma variedade de arquivos, incluindo fotos, vídeos, contatos, mensagens e registros de chamadas.



Além disso, oferece suporte especializado para a extração de dados de telefones Samsung quebrados. Por isso, quando os arquivos desaparecem, seja por exclusão acidental, falha do sistema, danos causados pela água, dispositivo danificado ou roubado, dá para recuperar contatos, mensagens de texto, fotos, mensagens e anexos do WhatsApp excluídos ou perdidos.



Ainda, músicas, vídeos e documentos. Além disso, suporta a recuperação de dados de telefones e tablets Samsung em várias situações, como danos acidentais à tela do dispositivo ou quando a tela fica preta e não mostra nada.



Desbloqueio de PIN da Samsung

Claro que proteger seu smartphone com algum tipo de bloqueio é uma prática comum para evitar o acesso não autorizado a seus dados, mensagens ou fotos. No entanto, pode haver situações em que você não consiga desbloquear a senha do seu Android. Por exemplo, esquecimento, digitação incorreta da senha várias vezes, redefinição por outra pessoa ou danos à tela do celular.



Seja qual for o contexto, a questão é: como desbloquear PIN Samsung sem redefinição de fábrica e perder dados valiosos? O Dr.Fone - Desbloquear Tela é uma solução eficaz para esses problemas. Se existe um padrão configurado, PIN ou senha de impressão digital, a ferramenta consegue remover o bloqueio sem, no entanto, perder dados.



O processo é seguro, simples e sem risco de vazamento, sendo suportado pela maioria dos celulares Samsung e LG. Basta seguir os passos abaixo:



1: Instale e execute o Dr.Fone no seu computador. Clique em Desbloquear Tela e conecte seu telefone Android ao seu computador com um cabo USB.



2: Escolha “Desbloquear tela do Android” e o processo de remoção de senha será iniciado.



3: Siga as três etapas mencionadas para colocar seu celular no modo Download.



4: Assim que o telefone estiver no modo de download, o programa começará a baixar o pacote de recuperação e a desbloquear a senha do Android sem redefinição de fábrica.



5: Você verá que o ícone mostrando “Desbloqueado com sucesso” será exibido. Todo esse processo leva apenas alguns minutos para ser concluído com segurança.





Foto: Unsplash

Transferência de celular

O recurso é ideal para quem precisa transferir dados entre dispositivos móveis. Com um único clique, é possível mover uma variedade de dados, incluindo contatos, SMS, fotos, vídeos e músicas, entre dispositivos. O processo é extremamente simples e compatível com as versões mais recentes do Android 14 e iOS 17.



Além disso, o software é versátil, suportando mais de 8.000 dispositivos de marcas populares como Apple, Samsung, HUAWEI, OPPO, Sony e Google. Assim, permite a transferência de uma ampla gama de tipos de arquivos, dependendo do sistema operacional de origem e destino. Um processo sobretudo rápido, simples e sem complicações.



Reparação do sistema

Outro importante recurso do Dr.Fone que ajuda a resolver problemas do celular é a Reparação do Sistema. Só para ilustrar, a funcionalidade permite corrigir uma variedade de inconsistências comuns do Android, como:



tela preta;



loop de inicialização e até danos;



sistema operacional Android não funcionando;



falha da atualização OTA;



celular travado na atualização ou no logo da Samsung;



celular que não liga/desliga;



celular que trava muito e fica lento.

A ferramenta suporta mais de 1.000 modelos Android e todos os principais modelos Samsung. Após reparar o sistema Android, problemas como cache do sistema Android, partição de cache do sistema e atualização ou restauração do sistema operacional Android serão completamente removidos.



Gerenciador de celular

De modo geral, o Dr.Fone é uma solução eficiente para gerenciamento e transferência de dados no Android, permitindo a visualização, exclusão, exportação, entre outras necessidades. Para exemplificar, facilita a transferência de arquivos entre o Android e o computador, além de possibilitar a transferência de mídias entre iTunes e Android.

Com o software, você também pode importar contatos do iCloud para o Android/computador e gerenciar notificações móveis no PC, maximizando a usabilidade e a qualidade dos dados do sistema operacional. Além disso, oferece a opção de fazer backup de aplicativos do Android para um computador, instalar e desinstalar aplicativos em lote e remover pré-instalados ou bloatware do dispositivo Android.



Eliminador de dados

Por fim, o Dr.Fone - Data Eraser ajuda a apagar todos os dados do seu Android, o que é útil quando o aparelho está carregado. Assim, permite limpar completamente o seu dispositivo, apagando fotos, contatos, mensagens, registros de chamadas e todos os dados privados. Além disso, maximiza o valor de revenda do telefone com relatório de apagamento de dados.



O Dr.Fone suporta a exclusão de todos os tipos de dados pessoais. Seu algoritmo de limpeza garante que todos os dados confidenciais no dispositivo sejam apagados de forma completa e permanente. Deste modo, evita vazamentos de privacidade e violações de dados, seja você querendo trocar, revender ou reciclar seu telefone usado.



Em resumo, o Dr.Fone é uma ferramenta multifuncional que oferece uma variedade de recursos para gerenciar e resolver problemas comuns do celular, seja no cotidiano ou em situações de emergência. Vale para desbloquear a senha do celular, fazer backup de dados, espelhar a tela para o PC, recuperar dados perdidos, transferir dados entre dispositivos ou reparar o sistema.



De modo geral, o software oferece soluções eficazes e fáceis de usar. Portanto, é uma ferramenta indispensável para maximizar a usabilidade do seu dispositivo Android e garantir a segurança dos seus dados.