O truque para converter qualquer Word em PDF sem baixar nada

Um arquivo em Word pode ser livremente editado, exceto se o editor salvá-lo em PDF. Mas muitas pessoas ainda não sabem como formatar esse arquivo editável, em um arquivo de layout fixo. Se você passa por essa dificuldade, acompanhe este guia e aprenda como converter Word em PDF com facilidade.



Guia para converter arquivo Word em PDF



Um arquivo em Word pode ser editado por qualquer pessoa que tenha acesso a ele. Entretanto, há documentos que precisam ser utilizados sem a possibilidade de edição. Isso ocorre em situações de um contrato, por exemplo, em que as cláusulas não podem ser alteradas.



Além disso, arquivos como livros, artigos, entre outros, devem possuir essa segurança, para evitar edições que não condizem com o material original. Sendo assim, acompanhe este guia para converter Word em PDF, seja salvando o documento neste formato ou utilizando um mecanismo de conversão online:



1 - Escolha uma ferramenta: Converter Word em PDF é uma realidade que está disponível em diversas plataformas. Só precisa selecionar, considerando o valor cobrado e o serviço o oferecido;



2 - Faça um registo: Ao encontrar a ferramenta que atende às suas expectativas, crie a sua conta preenchendo os seus dados. Em seguida, basta fazer login para começar a explorar;



3 - Encontre o conversor ideal: Ao realizar o login, irá encontrar uma variedade de modos de conversão, entre eles Word para PDF;



4 - Anexe o arquivo: Após escolher o conversor correto, está na hora de anexar o arquivo em Word para ser transformado em PDF. Poderá fazer isso clicando em “Upload” e carregando o arquivo. Mas também pode apenas arrastar o arquivo da pasta em direção ao sítio web. Após isso, basta aguardar o processo de conversão;



5 - Faça o download do arquivo transformado: Aguarde o tempo de conversão e clique no arquivo para fazer o download. Escolha a pasta que o documento deverá ser salvo e confirme. Ao terminar de baixar, abra para conferir. Se você preferir, também poderá salvar na sua própria conta na plataforma.



Além da forma citada é possível converter Word salvando-o automaticamente em arquivo de PDF. Essa forma também é bastante simples, basta que edite o seu arquivo Word conforme desejado, e no momento de salvar, clique em salvar como e selecione a opção PDF.



O grande problema dessa forma é para dispositivos que não possuem o Microsoft disponível, como é o exemplo do Mac, ou até mesmo para pessoas que já recebem a documentação nesse formato. Nesses casos, utilizar o conversor de Word para PDF é a melhor ferramenta, sendo simples, rápida e conveniente.



Estratégias para transformar Word em PDF

Quando você tem a necessidade de transferir um documento para outra pessoa, é imprescindível retirar qualquer possibilidade de edição. Nesse caso, transformar Word em PDF é a alternativa para evitar que qualquer inserção no texto modifique todo o conteúdo.



Isso pode acontecer no envio de um currículo, por exemplo, que servirá apenas para ser analisado e não editado. Se precisa deste serviço, veja algumas dicas para realizar a conversão:



* Crie o seu material e corrija-o, para não fazer uma conversão de material que ainda deverá ser editado;



* Caso seja necessário editar, após converter, você também poderá usar a plataforma para realizar essa função, vez que é possível editar o PDF;



* Certifique-se de encaminhar o documento correto para a conversão, evitando perder tempo no momento de realizar a transformação;



* Faça edições no próprio Word e quando desejar um documento de layout fixo use a ferramenta online para passar de Word para PDF.



Para quem a ferramenta de conversão é interessante

Cada utilizador desse serviço apresentará uma demanda diferenciada. Estudantes e empresas, por exemplo, podem apresentar uma demanda muito maior do que utilizadores que apenas precisam dessa função esporadicamente.



Além disso, qualquer pessoa poderá ter interesse em converter algum arquivo em determinado momento. Dessa maneira, a ferramenta de conversão é interessante para uma boa gama de utilizadores, devendo os interessados buscarem a ferramenta ideal com base nas suas necessidades.



Considerações finais: converta qualquer documento de Word sem baixar nada

Com as demandas diárias passar Word para PDF é extremamente necessário, pois apesar do documento Word ser conveniente para edições, muitas vezes necessitamos de um documento com layout fixo. Diante disso, a ferramenta de conversão é um excelente aparato, rápida e conveniente.