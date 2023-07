HitPaw Video Enhancer, você conhece esse maravilhoso software para melhorar qualidade de vídeo?

HitPaw Video Enhancer é uma ferramenta de software projetada para melhorar qualidade de vídeo. Ele oferece vários recursos e funcionalidades para aprimorar a resolução do vídeo, aprimorar vídeos de baixa resolução, remover o ruído do vídeo, otimizar o brilho e o contraste e aplicar outros filtros para melhorar a aparência dos vídeos.



O HitPaw Video Enhancer é usado principalmente por criadores de conteúdo, editores de vídeo e qualquer pessoa que deseje melhorar qualidade de video online para diversos fins, como publicação em plataformas de mídia social, compartilhamento com amigos e familiares ou uso em projetos profissionais.



O Software HitPaw Video Enhancer possui quatro (4) modelos de Inteligência Artificial disponíveis na guia a direita para facilitar a edição. O algoritmo de I.A. foi exaustivamente testado pelos programadores e usuários profissionais, obtendo um resultado perfeito.



Vamos apresentar um breve resumo das quatro principais ferramentas que vão tornar sua vida como editor de vídeos milhares de vezes mais simples e fácil.



Modelo Denoise Geral - esta ferramenta diminui o ruído digital dos vídeos, é adequada para usarmos como uma porta de entrada para edição completa do vídeo, deixando ele mais claro, vivo e de melhor qualidade. Possui duas opções dentro do menu – Modelo de Qualidade, que é mais lento, mas abrange todos os frames do vídeo realizando as correções mais aparentes até as mais sutis. Já o Modelo Rápido, é para vídeos com menos correções a serem feitas, ele é indicado para fazer uma revisão do vídeo frame por frame ajustando os ruídos mais aparentes.



. (Foto: Reprodução)

Modelo Animação – esse modelo pode ser usado em conjunto com o modelo Denoise, o modelo é voltado para desenhos e animes, caso tenha algum desenho ou anime antigo, de qualidade baixa, pode fazer um upscaler deste utilizando esta ferramenta de Inteligência Artificial, pode subir a resolução do anime desejado com os ajustes até 4k, isso é ou não é incrível?!

. (Foto: Reprodução)

Modelo de Retrato – este sem dúvida é um dos modelos mais utilizados, ele realça a beleza do rosto da pessoa ou pessoas que aparecem no vídeo, deixando a pele com uma textura suave e esbanjando vitalidade, acontece o mesmo com os olhos, lábios e cabelos, ideal para apresentadores de vídeos nas plataformas de redes sociais, e você pode escolher entre várias resoluções até a mais alta que é 4k para exportar sua apresentação e ficar com cara de artista de cinema.

. (Foto: Reprodução)

Modelo Colorir - bem, como o nome já diz, ela faz um dos efeitos mais difíceis e exigentes para uma publicação de vídeo, usado junto com os modelos acima citados pode transformar um vídeo antigo ou propaganda antiga em um arquivo com a aparência atual, utilizando das técnicas de IA do Hitpaw Video Enhancer, você pode resgatar um vídeo histórico ou da sua própria família, colorir ele e ver como realmente era o ambiente daquela década P&B, programas de televisão, novelas, enfim qualquer arquivo preto e branco pode ser colorido, caso ele esteja um pouco danificado ou com ruídos digitais por ter sido gravado em fitas VHS ou Super8, combine toda potência da inteligência artificial embutida no Hitpaw Video Enhancer para transformar algo antigo e até ruim de assistir pela qualidade que estava, para um arquivo novo com alta resolução, sem ruídos e em cores. Isso é maravilhoso, pois podemos fazer com apenas alguns cliques.

. (Foto: Reprodução)

O software HITPAW VIDEO ENHANCER não só entrega o que promete, mas faz muito melhor quando usamos as ferramentas combinadas para atingir a upscale vídeo online e a melhor qualidade de edição de vídeo. De maneira simples este software transforma rotinas que seriam cansativas e trabalhosas em apenas alguns cliques e ajustes, graças ao algoritmo de I. A. integrado no seu código e treinado exaustivamente pelos profissionais da área.



Espera-se que os leitores testem e aprovem este software, que entre diversas opções no mercado demonstra ser o que tem melhor custo benefício e a qualidade dos trabalhos são realente únicas comparadas aos concorrentes que tenta usar da mesma tecnologia que o software Hitpaw Video Enhancer utiliza com maestria.