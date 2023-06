Tudo que você precisa saber sobre o aplicativo Roundme

Quais recursos você pode aproveitar com a Roundme?

Com o aplicativo, você pode capturar imagens impressionantes em 360 graus e transformá-las em passeios virtuais imersivos. Se você é uma empresa, um empreendimento ou um freelancer que gosta de capturar panoramas de 360 graus de tirar o fôlego, o aplicativo atende às suas necessidades. Aqui estão alguns recursos de que você vai gostar. O Roundme é um dos melhores aplicativos de RV do mundo. Descubra por si mesmo.



Faça upload de vários panoramas de 360 graus

O aplicativo permite que você carregue e exiba várias imagens panorâmicas de 360 graus. Esse recurso permite que você conecte essas imagens perfeitamente, criando um tour virtual que leva os espectadores de um local para outro. Ao fazer o upload de vários panoramas, você pode guiar seu público por uma experiência imersiva e interativa de contar histórias.

Imagens JPEG e TIFF (até 65.000 pixels)

O aplicativo é compatível com os formatos de imagem JPEG e TIFF, oferecendo flexibilidade no tipo de arquivos que você pode carregar. Além disso, o aplicativo permite imagens de alta resolução com um limite de pixels de até 65.000 pixels. Isso garante que suas imagens panorâmicas sejam exibidas com clareza e detalhes excepcionais, proporcionando aos espectadores uma experiência visual impressionante.



Arrastar e soltar

A funcionalidade de arrastar e soltar do aplicativo simplifica o processo de criação de passeios virtuais. Você pode organizar e conectar facilmente os panoramas carregados na ordem desejada, arrastando e soltando-os no lugar. Esse recurso intuitivo torna o aplicativo fácil de usar e acessível para usuários iniciantes e experientes.



Crie belos tours virtuais panorâmicos

O aplicativo permite que você crie passeios virtuais panorâmicos cativantes com facilidade. Ao conectar vários panoramas de 360 graus, você pode criar um tour imersivo e contínuo de vários espaços. Esse recurso permite que você exiba projetos arquitetônicos, propriedades imobiliárias, destinos de viagem e muito mais, proporcionando aos espectadores uma experiência de exploração realista e interativa.



Personalize seus passeios

Esse aplicativo móvel oferece uma série de opções de personalização para adaptar seus passeios virtuais ao seu gosto. Você pode adicionar elementos interativos, como hotspots, a pontos específicos de seus panoramas. Os hotspots permitem que os espectadores cliquem e explorem informações adicionais, imagens ou vídeos relacionados a um determinado ponto. Esse recurso permite que você ofereça ao seu público uma experiência mais aprofundada e envolvente.



Disponível na Web, Android e dispositivos iOS

O aplicativo é versátil e pode ser acessado em várias plataformas. Se você preferir usá-lo na Web, em dispositivos Android ou iOS, poderá desfrutar de uma experiência consistente e contínua em diferentes dispositivos. Essa flexibilidade permite que você acesse e interaja com os recursos do aplicativo onde quer que esteja, usando o dispositivo de sua escolha.



Integração de mídia social

O aplicativo oferece integração perfeita com plataformas de mídia social. Isso significa que você pode compartilhar facilmente seu conteúdo panorâmico em 360 graus com seus seguidores e amigos em canais populares de mídia social, como Facebook, Twitter e Instagram. O compartilhamento de suas experiências imersivas nas mídias sociais permite que você alcance um público mais amplo e interaja com seus seguidores de forma única e cativante.



Realidade virtual

Um dos recursos de destaque do aplicativo móvel é a compatibilidade com a realidade virtual (VR). O aplicativo é compatível com fones de ouvido de RV, permitindo que você mergulhe totalmente em experiências panorâmicas de 360 graus. Ao conectar seu fone de ouvido de RV ao aplicativo, você pode entrar nos ambientes virtuais e explorar os espaços como se estivesse fisicamente presente. Essa integração de RV acrescenta um novo nível de realismo e imersão aos seus tours virtuais, proporcionando uma experiência verdadeiramente cativante e envolvente.



Quanto custa a Roundme por mês?

O aplicativo móvel oferece versões gratuitas e pagas com recursos e benefícios adicionais. A versão gratuita permite que os usuários criem, carreguem e compartilhem conteúdo panorâmico em 360 graus. Com a versão gratuita, você ainda pode aproveitar as funcionalidades básicas e interagir com a comunidade Roundme.

Por outro lado, o preço da versão paga começa em US$ 8,25 por usuário por mês, cobrado anualmente. O upgrade para a versão paga desbloqueia uma série de recursos avançados para aprimorar ainda mais seus passeios virtuais e a experiência geral na plataforma.



Baixar o aplicativo Roundme

Seja você um viajante ávido, um entusiasta da fotografia ou simplesmente curioso para explorar visuais imersivos, o aplicativo Roundme oferece uma plataforma para descobrir, criar e compartilhar experiências em 360 graus a partir do seu dispositivo móvel ou headset de RV.