Rússia tem como alvo Kiev no Dia da Vitória; desfile reduzido em meio à escassez na frente de batalha

A Rússia disparou mísseis de cruzeiro em Kiev nesta terça-feira (9) e desfilou tropas pela Praça Vermelha para sua celebração anual da vitória na Segunda Guerra Mundial, reduzida em meio à escassez de mão de obra e armamento no front após uma fracassada campanha de inverno em Ucrânia.

Em um discurso inflamado de 10 minutos diante dos muros do Kremlin, o presidente Vladimir Putin trovejou contra as "elites globais ocidentais" e disse que as civilizações estavam em "um ponto de virada decisivo".

"Uma verdadeira guerra foi desencadeada contra nossa pátria", disse o líder russo, que no ano passado ordenou o que o Ocidente chama de invasão não provocada da Ucrânia, destruindo cidades e matando milhares de civis.

O feriado que comemora a vitória soviética na Segunda Guerra Mundial é o dia mais importante do calendário da Rússia sob Putin, que classifica sua invasão da Ucrânia como análoga à luta da Rússia contra os nazistas. A Ucrânia, que sofreu perdas proporcionalmente maiores do que a Rússia na Segunda Guerra Mundial, considera isso um abuso da história compartilhada para justificar a agressão.

O desfile estava cheio de pompa tradicional, mas inconfundivelmente reduzido em relação aos anos anteriores. No lugar de falanges de tanques de batalha modernos, um único tanque T-34 da Segunda Guerra Mundial rolou pela praça. O sobrevoo habitual de caças foi cancelado.

A mensagem de Putin também foi prejudicada por um novo discurso cheio de palavrões do chefe do exército privado da Rússia, Wagner, dirigido aos generais de Moscou por não fornecer armas suficientes às suas forças.

"Uma ordem de combate chegou ontem, afirmando claramente que se deixarmos nossas posições (em Bakhmut), isso será considerado uma traição contra a pátria", disse Yevgeny Prigozhin em uma mensagem de áudio. "(Mas) se não houver munição, deixaremos nossas posições e seremos os que perguntam quem realmente está traindo a Pátria."

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que Moscou falhou em capturar Bakhmut, apesar de um prazo autoimposto para dar a Putin um troféu do campo de batalha a tempo do feriado.

A Ucrânia disse que suas defesas aéreas derrubaram 23 dos 25 mísseis de cruzeiro russos disparados principalmente contra a capital Kiev durante a noite, e não houve relatos de vítimas. Foi a segunda noite consecutiva de grandes ataques aéreos russos e a quinta até agora neste mês.

O dia deu a Zelenskiy uma oportunidade de demonstrar a clara ruptura da Ucrânia com Moscou ao receber a presidente da Comissão da UE, Ursula von der Leyen.

"Nossos esforços por uma Europa unida, por segurança e paz, precisam ser tão fortes quanto o desejo da Rússia de destruir nossa segurança, nossa liberdade, nossa Europa", disse Zelenskiy em entrevista coletiva conjunta.

NOTA ESTIMULANTE

Putin deu uma nota empolgante em seu discurso do Dia da Vitória, dizendo que toda a Rússia estava orando por seus heróis na frente de batalha e concluindo com uma saudação pela "Rússia, por nossas valentes Forças Armadas, pela vitória!".

Depois que ele falou, uma banda começou e um canhão disparou uma saudação. Soldados marcharam pela praça, seguidos por veículos blindados e mísseis balísticos intercontinentais com capacidade nuclear.

Mas o desfile de Moscou foi muito mais curto do que o normal. Preocupações com a segurança após ataques, incluindo drones que explodiram sobre a cidadela do Kremlin na semana passada, significaram que desfiles em outras cidades foram reduzidos ou cancelados. As tradicionais procissões do "Regimento Imortal", nas quais as pessoas carregam retratos de parentes que lutaram contra os nazistas, foram canceladas.

Em Kiev, não houve relatos de vítimas da última onda de ataques aéreos da Rússia na capital. Destroços caíram sobre uma casa no distrito de Holosiivskyi, no sudoeste de Kiev, mas causaram poucos danos, disse o prefeito Vitalii Klitschko. Destroços estavam em uma estrada no distrito central de Shevchenkivskyi, em Kiev.

"Como no front, os planos do agressor falharam", disse Sergei Popko, chefe da administração militar da cidade de Kiev.

A Rússia intensificou seus ataques neste mês em antecipação a uma iminente contra-ofensiva ucraniana, depois que uma fracassada campanha russa de inverno capturou pouco território, apesar do combate terrestre mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

DIA DA EUROPA

A Rússia marca a rendição nazista em 8 de maio de 1945 no dia seguinte, porque entrou em vigor depois da meia-noite em Moscou em 9 de maio. A Ucrânia simbolizou sua ruptura com Moscou na segunda-feira ao anunciar que mudaria sua observância para 8 de maio.

Em vez disso, proclamou 9 de maio o Dia da Europa, uma data observada pela UE para comemorar o movimento de integração do pós-guerra que levou à fundação da União Europeia.

"Kyiv, como capital da Ucrânia, é o coração pulsante dos valores europeus de hoje", disse von der Leyen em entrevista coletiva com Zelenskiy. "Corajosamente, a Ucrânia está lutando pelos ideais da Europa que celebramos hoje."

O chanceler alemão Olaf Scholz, falando ao Parlamento Europeu em Estrasburgo, disse: "Putin está exibindo seus soldados, tanques e mísseis hoje. Não devemos ser intimidados por tais jogos de poder! Vamos permanecer firmes em nosso apoio à Ucrânia - enquanto leva!" (com Reuters)