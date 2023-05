Manifestantes fazem topless em protesto pelo clima na Itália

Foto: Ansa/Giulia Marrazo -

Seis ativistas do Ultima Generazione bloqueiam via del Tritone, Roma, 4 de maio de 2023. Amarrados com correntes, os jovens sentaram-se seminus no chão na faixa de pedestres antes da Piazza Barberini, no final da rua, com 'pare com os fósseis' escrito em suas costas