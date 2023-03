3 opções para fazer backup do WhatsApp e não perder nenhuma conversa importante

De acordo com pesquisa realizada pela empresa Infobip, cerca de 80% dos brasileiros utilizam o WhatsApp para se comunicar, seja no âmbito pessoal ou profissional. Essa porcentagem se traduz para um número de quase 170 milhões de pessoas em todo o país.

Considerando esses dados astronômicos, não é difícil imaginar que uma parcela considerável dos brasileiros enfrenta problemas cotidianos com a perda de conversas importantes. Embora existam maneiras de evitar a situação, é difícil prever quando as adversidades irão surgir.

Pensando nisso, é de extrema importância conhecer maneiras de se realizar o backup de conversas do WhatsApp. Abaixo, 3 das principais opções disponíveis. Em seguida, também detalhamos o tutorial de como fazer backup segundo um desses métodos.



3 opções para fazer backup do WhatsApp



1 - Wondershare MobileTrans

O Wondershare Mobiletrans é um programa disponível para computadores. Ele é rápido, simples e pode ser baixado gratuitamente para fins de testes. As ferramentas disponíveis no software são variadas, com ênfase nas diversas possibilidades de ajuda com o WhatsApp.



Entre outras coisas, é possível realizar uma transferência dos dados do aplicativo de um celular para outro (incluindo conversas). Também existe a alternativa de realizar um backup dos dados do smartphone diretamente no computador, o que cria uma cópia das informações.

Independentemente da ferramenta escolhida, o MobileTrans garante segurança quanto à integridade dos dados salvos, especialmente aqueles contidos no WhatsApp. O programa é recomendado por usuários inexperientes e especialistas, o que demonstra a sua eficácia.



2 - Backup manual do WhatsApp

O aplicativo WhatsApp oferece a possibilidade de um backup manual através do próprio aplicativo, tanto na sua versão para Android quanto nos celulares com iOS. Embora os detalhes dos procedimentos variem de um para outro, o resultado final é o mesmo.

É importante dizer que o backup manual do WhatsApp tem dois pré-requisitos importantes: a necessidade de uma conexão com a internet e espaço na memória interna do aparelho. Isso acontece porque o aplicativo irá baixar os dados das conversas e salvá-los no próprio celular.

O Android para WhatsApp pode ser configurado para que os backups sejam realizados automaticamente, de acordo com uma frequência definida pelo usuário. Os dois pré-requisitos se mantêm aqui, o que significa que assim que a sua memória “encher”, os backups param.



3 - Conexão direta com um computador

Outra maneira de fazer o backup do WhatsApp é conectá-lo diretamente ao computador. Essa possibilidade funciona para smartphones com Android e iOS e computadores com Windows e macOS. Você precisará de um cabo USB e espaço na memória do desktop ou notebook.

Como fazer o backup do WhatsApp dessa forma, afinal de contas? O método é simples, mas também pode oferecer alguns empecilhos. Em primeiro lugar, o smartphone será conectado via USB ao computador. Assim que o aparelho for reconhecido, o backup pode iniciar.

Dependendo do sistema operacional e da comunicação entre os dois dispositivos, o próprio computador pode sugerir o backup dos dados. De maneira geral, essa alternativa costuma ser simples para a cópia de fotos e vídeos, mas aplicativos podem não ser salvos no PC.



Como fazer backup do WhatsApp com MobileTrans?

Diante das possibilidades de backup do WhatsApp mencionadas no tópico anterior, abaixo saiba como a tarefa pode ser concluída utilizando o Wondershare MobileTrans. O primeiro passo é a realização do download do programa diretamente do site oficial.

Assim que o download for concluído, o usuário obterá um arquivo com o formato “.exe”. Para instalar o programa, basta clicar duas vezes no item e aguardar alguns segundos. Ao fim da instalação, o programa irá abrir automaticamente. Um ícone será criado na área de trabalho.

A próxima etapa é a conexão entre computador e celular, o que posteriormente permitirá que o programa encontre os dados que deseja fazer o backup. Utilizando o cabo USB do smartphone, estabeleça contato direto entre o aparelho e um desktop ou notebook.

Assim que você abrir o MobileTrans, encontrará diversas opções e ferramentas. A que estamos buscando aqui está sob “backup e restauração”. Clique na aba e então selecione “backup de dados do celular” e “fazer backup”. Os dados do aparelho ficarão no PC.



. (Foto: reprodução)

De maneira alternativa, é possível escolher “transferência do WhatsApp”. Nesse caso, você precisará ter dois aparelhos conectados ao computador, tanto aquele onde estão os dados do WhatsApp, quanto o que os receberá. Em ambos os casos, as informações são salvas.

Na aba de “fazer backup”, você poderá escolher os tipos de arquivos que deseja copiar para o computador. Para o objetivo deste texto, é importante que não se esqueça de deixar a opção “aplicativos” selecionada, a fim de que os dados do WhatsApp sejam copiados.

Se você nunca teve perdas de conversas do WhatsApp, considere-se sortudo! Mais do que isso, aproveite para fazer um backup o mais cedo possível. Com a dedicação de alguns minutos e o uso das ferramentas corretas, diversos problemas podem ser evitados!