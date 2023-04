Como recuperar vídeos e arquivos apagados

Apesar da facilidade de armazenar diferentes mídias no computador ou smartphones, também é muito fácil perder tudo sem querer. Entretanto, também existem formas práticas de recuperar vídeos e arquivos apagados de dispositivos.

De modo geral, todo arquivo pode ser recuperado com acesso ao disco rígido do aparelho.

Por isso, encontra-se muitos programas e ferramentas específicas para recuperação de vídeo aprimorada com segurança e sem perda de dados.

Neste artigo há dicas de como recuperar dados deletados com um software de restauração.



Utilize um programa para recuperar vídeos e arquivos apagados

Dentre os programas de recuperação de vídeos e arquivos apagados, o Wondershare Recoverit é uma das melhores opções no mercado.

O software foi desenvolvido para apresentar soluções completas na restauração de arquivos excluídos, independente do tempo que foram deletados. Ou seja, caso precise recuperar um vídeo apagado há mais de um ano, será possível recuperá-lo.

A plataforma é compatível com Windows, Mac e Linux. No site oficial da Wondershare, pode-se ainda baixar uma versão de teste grátis e experimentar seus recursos em primeira mão.

Nos próximos tópicos, como recuperar seus vídeos e arquivos apagados em três passos simples com o Recoverit!



Passo 1: Abra o programa em seu computador

Ao baixar e instalar o Recoverit, o primeiro passo é acessar o menu inicial da plataforma.

Com o programa aberto, selecione a guia “Recuperação de Arquivos”. Nela, existem diferentes formas de restauração como: computador com sistema danificado, discos rígidos e localizações, e recuperação avançada de vídeo.

Já que você deseja recuperar vídeos e arquivos apagados, a melhor opção seria discos rígidos e localizações ou recuperação avançada de vídeo. Depois de selecionar uma dessas guias, escolha o local de recuperação de dados.

Isto é, se os dados foram excluídos do disco rígido, selecione essa opção. Mas caso tenham sido apagados da lixeira, será preciso escolher este local para recuperação.

Ao final, basta clicar em “Digitalizar” para dar continuidade ao processo.



Passo 2: Verificação local de arquivos

Depois de selecionar o local correto para recuperação de vídeo e arquivo apagados, o próximo passo é realizar a verificação.

Nessa etapa, o software identifica quais arquivos foram excluídos no local de recuperação indicado. Assim, em poucos segundos o sistema irá carregar os dados que encontrar na verificação local.

Se você escolheu pela “Recuperação Avançada de Vídeo”, o processo pode demorar um pouco mais. Isto acontece porque a verificação é mais profunda, o que acarreta em mais tempo para encontrar todos os arquivos.

Vale lembrar que a plataforma possui opções de pausar o processo ou realizar uma pesquisa avançada de arquivos com filtros de busca.



Passo 3: Pré-visualização e recuperação de dados

Ao encontrar os vídeos e arquivos apagados que deseja recuperar, o último passo é visualizá-los antes de finalizar o processo de restauração.

Para isso, o programa permite que os usuários façam uma pré-visualização dos arquivos para confirmação. Essa é uma prática importante para se ter certeza dos dados antes de recuperá-los 100%.

Quando tiver certeza dos vídeos e arquivos apagados selecionados para restauração, clique em “Recuperar” para finalizar.

Fim! Em poucos instantes, o programa apresenta seus vídeos restaurados. Vale ressaltar que os arquivos podem ser recuperados em ultra HD, 4K e 8K.



Revoverit (Foto: Reprodução)

Verifique a lixeira

Uma outra dica rápida para recuperar seus vídeos e arquivos apagados é acessar a lixeira do dispositivo.

Ainda que cada aparelho tenha configurações diferentes, é possível encontrar na lixeira arquivos que tenham sido deletados recentemente. Confira como recuperar vídeos perdidos através da lixeira!



No computador

Se você tem vídeos e arquivos apagados na lixeira do seu computador, o processo é bem simples.

Em dispositivos com sistema Windows, basta clicar no ícone da lixeira na área de trabalho ou encontrá-la através da busca nas configurações. Na pasta, selecione o arquivo que deseja recuperar e com botão direito do mouse clique em “restaurar”.

Já para recuperar vídeos e arquivos apagados no Mac, certifique-se de ter desativada a função de remoção automática do lixo. Isto é, esse recurso elimina os arquivos no lixo do computador após 30 dias.

Caso a função esteja desativada, somente é preciso clicar no arquivo com o botão direito do mouse e selecionar “colocar de volta”.



Android e iOS

No caso dos smartphones, é ainda mais simples recuperar um arquivo da lixeira ou lixo, como é indicado no iPhone.

Para isso, é preciso acessar essa opção na galeria de fotos do seu dispositivo e selecionar o que deseja recuperar. Com todos os arquivos escolhidos clique em “restaurar” ou “recuperar”, caso seja um aparelho da Apple.

Lembre-se que os arquivos costumam permanecer na lixeira por até 30 dias.

Arquivos recuperados e seguros!

Agora que você já sabe como recuperar vídeos e arquivos apagados sem dificuldades, não se desespere!

Com os programas e ferramentas corretas, pode-se obter seus dados de volta com praticidade e segurança.