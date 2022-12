Usuários do Twitter votam por tirar Musk do cargo de CEO

Usuários do Twitter votaram para remover o bilionário Elon Musk do cargo de CEO da rede social.

A enquete foi realizada pelo próprio dono da empresa, duramente criticado até por apoiadores após ter proibido a divulgação de links de outras redes sociais no Twitter.

A pesquisa teve pouco mais de 17,5 milhões de votos, com 57,5% a favor da saída de Musk do posto de CEO e 42,5% contra. Em seu perfil no Twitter, o bilionário prometeu que respeitaria o resultado.

Musk concluiu a compra da rede social no fim de outubro e, desde então, vem promovendo uma gestão errática, com demissões em massa, mudanças recorrentes nas políticas de verificação de perfis e suspensão de contas de jornalistas que o investigam, o que lhe rendeu até uma ameaça de sanções por parte da União Europeia.

Em resposta a um usuário no último domingo (18), Musk disse que a questão não seria encontrar um CEO, mas sim achar um que conseguisse "manter o Twitter vivo". (com agência Ansa)