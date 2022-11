Como criar um site para sua empresa

Numa era pautada pelas tecnologias digitais, é impossível manter um negócio sem pensar em construir a presença na internet.



Essa presença digital nada mais é do que estabelecer canais próprios da empresa ou da marca, seja por meio das mídias sociais ou de sites e blogs oficiais.



Uma das formas mais clássicas de manter a presença digital e que nunca sai de moda é justamente a criação de um site próprio que mostra toda a essência de uma organização.



Neste artigo iremos mostrar de forma sucinta os principais passos e etapas de como criar site para empresas.



Lembrando que a sequência aqui mostrada não segue necessariamente uma ordem obrigatória, pois é possível que algumas etapas sejam feitas antes ou depois.

Faça um planejamento prévio

O planejamento aqui não precisa ser algo muito complexo ou extremamente detalhista. A questão do planejamento do site envolve o esboço e a visualização dos principais elementos que irão compor o projeto.

Se você quiser algo mais profissional, pode até mesmo buscar ferramentas de wireframe para criar um esboço mais próximo da realidade do seu projeto.



Nesse esboço você pode apontar quantas páginas o site terá e os seus elementos, como textos, imagens, vídeos, botões, etc.



De certa forma, com a grande oferta de ferramentas no mercado digital, muitos sites já possuem sua estrutura pronta, dispensando essa etapa.



Ainda assim, é interessante ter um plano mínimo de como esse site deve ser e o que ele deve conter em termos de elementos visuais e conteúdo.

. (Foto: Freepik)

Compre um bom nome de domínio

Muitos começam por essa etapa, pois o domínio é o nome do site. Então, é comum que muitas pessoas tenham uma ideia e logo queiram registrá-la para não perder esse insight.

Contudo, é interessante atentar a alguns pontos fundamentais na hora de escolher esse recurso, pois esse nome ficará por muito tempo registrado como a identidade da sua empresa na web.

Sabendo disso, escolha um nome simples e curto. De preferência que remeta e sintetize o seu negócio de forma que seja fácil verbalizar isso aos potenciais usuários ou clientes.



O registro de domínio é um dos recursos mais baratos e fáceis de obter quando o assunto é criar um site. Mas fique atento às dicas que citamos.

Adquira uma boa hospedagem de sites

Outro elemento essencial para criar um site é justamente a hospedagem. Esse tipo de recurso é fundamental para colocar um site “no ar” e mantê-lo estável.

Assim como o registro de domínio, a hospedagem de sites é um recurso muito em conta e na maioria das vezes podem ser obtidos de forma conjunta.

De forma simplória, esse serviço funciona como um espaço dentro de um servidor (um supercomputador) que conecta o seu site à internet 24h por dia.

Além disso, a hospedagem de site também oferece outros serviços complementares como velocidade de carregamento das páginas, antivírus, gestão de banco de dados e outras dezenas de funcionalidades.

Portanto, fique atento ao escolher um bom serviço e leve em conta a qualidade dos servidores, o uptime (tempo em que o servidor fica online) e o suporte técnico em caso de falhas.

Pense no conteúdo

Assim como os outros elementos, o conteúdo também é extremamente importante, porém um tanto negligenciado por boa parte dos proprietários de sites.

O conteúdo é aquele elemento final que irá convencer o usuário/cliente a escolher a sua empresa para fazer novos negócios. Portanto, capriche nessa parte e dedique um tempo para elaborá-lo.

A dica aqui é pesquisar termos e palavras-chaves que fazem parte das buscas do seu público-alvo, além de elencar os principais pontos fortes e diferenciais do seu negócio.

Sobretudo, essa etapa não precisa ser feita após o site concluído, pois como dissemos no começo, não há obrigatoriedade de seguir uma sequência. É comum que o conteúdo seja elaborado antes mesmo do projeto estar pronto.

. (Foto: Freepik)

Escolha o seu CMS ou construtor de sites

Um CMS (Content Management System ou Sistema de Gerenciamento de Conteúdo em português) é um sistema ou plataforma responsável pela criação dos sites.

Sendo assim, é esse sistema que possui todas as engrenagens e funcionalidades disponíveis para dar vida a um projeto de site. E é sobre elas que falaremos a seguir.

WordPress

O WordPress é um dos CMS’s mais famosos e responsável por boa parte dos sites do mundo. É um sistema de fácil aprendizado e que possui ferramentas fáceis de serem operadas.

O grande diferencial do WordPress está na sua diversidade de temas e plugins que facilitam muito a criação de sites e qualquer outro tipo de projeto na web como blog, e-commerces, portais de notícias e até mesmo sistemas de e-learning.

WIX

Diferente dos CMS, o WIX trabalha no formato de plataforma “arrasta e solta”. Isso significa que é muito simples construir um projeto web com esse sistema apenas colocando os elementos desejados em seu devido lugar.

Além de sites, a ferramenta também permite criar lojas virtuais, portfólios e blogs com domínio personalizado e ferramentas de SEO.

Weebly

Muito parecida com o WIX, essa plataforma também oferece diversos templates para criação de sites e lojas virtuais sem que o desenvolvedor tenha conhecimentos técnicos avançados.

Ademais, a plataforma é grátis, porém oferece recursos pagos que incluem possibilidades avançadas e mais profissionais para o seu projeto.

Zyro

O Zyro vai além de um criador de sites, pois funciona como um verdadeiro centro de serviços digitais para quem deseja criar uma presença digital profissional. Logo, a ferramenta oferece funcionalidades como:



Removedor de fundo de imagens



Gerador de slogan



Mapa de calor



Redimensionador de imagem



Gerador de política de privacidade

Joomla!

Similar ao WordPress, essa plataforma open source oferece diferenciais já na sua origem, como a possibilidades de criar sites multilíngues e permissões para multiusuários.

Além disso, a ferramenta é grátis e possui diversos temas e extensões que funcionam como os plugins do WordPress. Assim, melhoram ou estendem a potencialidade de um projeto web.

Escolha o seu tema e publique seu site

Após seguir esses passos, é a hora de optar por um tema que terá “a cara” do seu negócio com a distribuição de elementos, cores, ícones e identidade visual que correspondam às suas ideias.

Os temas são disponibilizados em praticamente todas plataformas que citamos acima, tendo a possibilidade também de obter funcionalidades extras como os temas premium.

Essa questão é importante, pois o tema irá carregar toda a identidade visual do site por muito tempo, por isso, faça uma boa pesquisa e selecione a melhor opção para o seu negócio.

Conclusão

Criar um site é uma ação crucial nos dias de hoje, pois o comportamento dos consumidores e hábitos de consumo cada vez mais se convergem para o universo digital.

Logo, ter um site é essencial para manter a presença digital e se destacar no mercado onde a maioria das relações acontecem na internet.



Por fim, entendendo essas etapas (mesmo que não sejam na mesma ordem), é possível criar um projeto web profissional e que tenha a identidade da sua marca ou empresa.