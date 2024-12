Sonda Parker sobrevive a manobra histórica no Sol e volta a se comunicar

Veículo bateu recorde de aproximação em relação à estrela

Publicado em 28/12/2024 às 11:50

A sonda Parker, lançada pela Nasa em 2018 para estudar o Sol de perto, sobreviveu à manobra da última terça-feira (24), quando chegou a apenas 6,1 milhões de quilômetros de distância da estrela, a uma velocidade de 692 mil quilômetros por hora, dois novos recordes na história da exploração espacial.

O veículo voltou a se comunicar com a Terra nessa sexta (27), após ter dado a volta no Sol, e transmitiu um sinal mostrando que está "em boas condições e continua funcionando normalmente", segundo a Nasa.

A aproximação inédita foi realizada às 8h53 (horário de Brasília) da véspera de Natal, quando a Parker se tornou o objeto artificial a chegar mais perto do Sol, com uma velocidade nunca antes vista em um veículo construído pelo ser humano. A expectativa é de que os dados da manobra possam começar a ser baixados na Terra a partir de janeiro.



A Parker já realizou mais de 20 sobrevoos de aproximação na órbita da estrela, mas nunca havia chegado tão perto da coroa solar, camada mais externa da atmosfera do astro e que ainda está envolta em mistérios.



A 6,1 milhões de quilômetros de distância do Sol, a temperatura chega a 980ºC, porém a sonda conta com um escudo térmico projetado para resistir a até 1.300ºC.



Um dos objetivos da Parker é entender por que a coroa apresenta temperaturas mais quentes que os extratos inferiores da estrela, uma vez que se esperaria exatamente o contrário pelo fato de essa camada ser a parte mais distante do núcleo estelar.



Além disso, a missão estuda o comportamento do vento solar, responsável pela emissão de partículas que, em contato com a atmosfera da Terra, dão origem às auroras boreal e austral, mas que também podem afetar sistemas eletrônicos. (com Ansa)