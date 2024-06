Grandes usinas solares têm mesma capacidade da hidrelétrica de Itaipu; Brasil é 3º mercado mundial

...

Publicado em 24/06/2024 às 07:52

Alterado em 24/06/2024 às 07:53

As maiores usinas solares do Brasil já têm a capacidade da hidrelétrica de Itaipu, segunda maior usina hidrelétrica do planeta, informou a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).



A potência operacional ultrapassou em junho 14 gigawatts (GW) como a capacidade instalada de Itaipu.



De acordo com a associação, todas as unidades da federação têm usinas solares de grande porte. O Nordeste ocupa a liderança, com 59,8% de potência instalada. Em seguida, vêm o Sudeste, com 39,1%, e o Sul, com 0,5%. Completam a lista o Norte e o Centro-Oeste, com 0,3% cada.



Em 2023, o país produziu 15,7 gigawatts de potência máxima de energia fotovoltaica. Com 4% do mercado global, é o terceiro maior produtor de energia solar do mundo, atrás da China e dos Estados Unidos.

O total de energia disponibilizada no Brasil cresceu 3,6% em 2023 em relação ao ano anterior, de acordo com o Balanço Energético Nacional (BEN) 2024.



O documento revela que a participação de renováveis na matriz elétrica aumentou para 89,2% e foi marcada pela manutenção da oferta de energia hidráulica, crescimento da geração eólica e solar fotovoltaica e redução da geração por gás natural e derivados de petróleo.



O aumento da oferta de biomassa, e das fontes eólica e solar, contribuíram para que a matriz energética brasileira aumentasse sua renovabilidade para 49,1%. O percentual é muito superior ao observado no resto do mundo, em torno de 14,7%, segundo o estudo.



No consumo final, foi destaque o crescimento do consumo de biodiesel no país em quase 20%, oriundo do aumento da mistura obrigatória do biodiesel no diesel fóssil a partir de abril de 2023. (com Sputnik Brasil)