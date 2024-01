Japão se torna 5º país do mundo a pousar na Lua

Missão estudará as origens do satélite natural da Terra

Publicado em 19/01/2024 às 12:58

Alterado em 19/01/2024 às 13:12

A Agência Espacial Japonesa confirmou que a sonda Slim pousou com sucesso na superfície lunar às 12h20 Foto: Divulgação/Jaxa

Em uma missão espacial histórica, o Japão se tornou o quinto país do mundo a pousar na Lua.

A Jaxa, Agência Espacial Japonesa, confirmou que a sonda Slim pousou com sucesso na superfície lunar às 12h20 (de Brasília).

Com o triunfo da missão, o Japão entrou na seleta lista de nações que conseguiram alcançar o feito, que foram Estados Unidos, a antiga União Soviética, China e Índia.

A alunissagem japonesa foi completada horas depois do parcial fracasso da missão privada norte-americana Peregrine, que retornou ontem (18) ao Pacífico.

O módulo não tripulado havia sido lançado em setembro, com o objetivo de pesquisar a tecnologia de pouso necessária para a realização de futuras missões espaciais.

Na Lua, os japoneses pretendem estudar as origens do satélite natural da terra através de análises das rochas que serão coletadas durante a missão. (com Ansa)