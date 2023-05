Arqueólogos descobrem túmulos de 2.000 anos perto da Catedral de Notre-Dame

Uma escavação de trem suburbano perto da Catedral de Notre-Dame descobriu uma necrópole de 2.000 anos contendo corpos enterrados com moedas na boca e um esqueleto de porco inteiro.

Os restos mortais de pelo menos 50 homens, mulheres e crianças foram encontrados em caixões descobertos durante a escavação para expandir uma linha de trem existente na antiga cidade galo-romana de Lutetia, onde hoje está a icônica catedral parisiense.

