Sonda europeia Juice aciona seu primeiro instrumento

A sonda Juice, lançada pela Agência Espacial Europeia (ESA) no último dia 14 de abril, com destino a Júpiter, acionou seu primeiro instrumento científico.

Trata-se do magnetômetro J-Mag, que servirá para medir com grande precisão os campos magnéticos do maior planeta do Sistema Solar e de suas luas.

Com isso, será possível obter informações importantes sobre a estrutura interna do gigante gasoso e dos oceanos subterrâneos que estariam escondidos sob as superfícies das luas congeladas jupiterianas, especialmente Europa, um dos lugares de maior interesse para a busca de vida no Sistema Solar.

Os primeiros dados obtidos pela missão indicam que o braço de 10 metros que comporta o J-Mag se abriu corretamente e que o instrumento já está funcionando, embora a sonda só deva chegar a Júpiter em 2031.

No entanto, a Juice já começou a abrir suas antenas e braços com instrumentos científicos, que serão testados e calibrados ao longo dos próximos anos. (com Ansa)