Buraco negro expulsando potente jato é flagrado em 1º registro direto

Uma equipe de astrônomos revelou a primeira imagem direta de um buraco negro expulsando um potente jato de matéria, segundo estudo divulgado pela revista Nature.

O estudo indica que o registro se trata da sombra do buraco negro do centro da galáxia Messier 87.

"Sabemos que os jatos são expelidos da região que cerca os buracos negros, porém, na realidade, ainda não entendemos tudo o que acontece [...] Para estudá-los diretamente precisamos observar a origem do jato o mais próximo possível do buraco negro", afirmou Ru-Sen Lu, membro do Observatório Astronômico de Xangai e autor principal do estudo.

A imagem revela como a base de um jato se conecta com a matéria que gira em torno do buraco negro supermassivo, no interior de uma galáxia localizada de 55 milhões de anos-luz de distância da Terra. O buraco negro é 6,5 bilhões de vezes mais massivo que o Sol.



À medida que a matéria orbita o buraco negro, ela se aquece e emite luz, fazendo com que o corpo celeste dobre de tamanho e capture parte desta luz, criando assim uma estrutura em torno de si em forma de anel.



A equipe pretende observar a região existente no centro da M87, em diferentes comprimentos de onda de rádio para compreender melhor a emissão do jato. (com Sputnik Brasil)