Descoberto vírus incomum se proliferando nos mundos oceânicos

Uma equipe de cientistas descobriu um vírus jamais visto, proliferando-se nos oceanos ensolarados de ponta a ponta, infectando o plâncton.

Os micróbios recém-descobertos foram denominados como "mirusviruses", que pertencem a um grande grupo de vírus chamados Duplodnaviria, do qual faz parte a herpesviruses, capaz de infectar animais e humanos.

A parte estranha do novo vírus é que ele pode espalhar uma quantidade incrível de genes com um grupo de vírus gigantes, chamado Varidnaviria.

A partir destas características, os especialistas sugeriram que o novo vírus seja híbrido, entre duas linhagens virais distantes.

"Eles são uma mistura de dois grupos diferentes de vírus, de um lado o herpesviruses, baseado nos genes de partículas, e do outro os vírus gigantes, baseados em muitos mais genes", afirmou Tom Delmot, pesquisador do Centro Nacional para Pesquisa Científica da França.



A descoberta ajudará a compreender um pouco mais sobre os vírus que vivem nos oceanos, além de poder ser a chave para resolver a enigmática origem do vírus do herpes. (com agência Sputnik Brasil)