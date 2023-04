Espaçonave da SpaceX, maior do mundo, explode durante voo de teste

O voo da espaçonave Starship da SpaceX foi interrompido por uma situação anormal três minutos após a decolagem, com o foguete começando a "girar", indicaram nesta quinta-feira (20) os apresentadores da transmissão SpaceFlight Now.

"O voo terminou em uma situação anormal [...] nem todos os motores tiveram tempo para ligar", disse um apresentador da transmissão. Uma forte explosão foi ouvida na área de lançamento, disse ele.

A SpaceX revelou que o incidente ocorreu em uma altitude de 38 km.

"A Starship sobreviveu a um desmantelamento rápido e não planejado antes da separação do estágio" do foguete, comunicou a empresa no Twitter. Segundo ela, seus especialistas analisarão os dados de lançamento e se prepararão para um novo.



A Starship partiu para seu primeiro voo de teste nesta quinta-feira (20), às 11h33, horário de Brasília.

"Parabéns a toda a equipe da SpaceX pelo primeiro teste de voo integrado da espaçonave", diz comunicado da empresa de Elon Musk.

O foguete de lançamento Super Heavy deveria transportar a Starship para a órbita da Terra, com ambas as partes da estrutura caindo no golfo do México e no oceano Pacífico, respectivamente.

Musk, agora, projeta que o próximo lançamento de teste da Starship ocorrerá "em alguns meses". (com agência Sputnik Brasil)