Desenterradas na Turquia cabeças de pedra de deuses gregos e estátua inteira de 2 metros

Arqueólogos da Universidade Kutahya Dumlupinar desenterraram várias estátuas e cabeças de estátuas de deuses gregos na antiga cidade de Aizanoi, no oeste da Turquia, de acordo com um comunicado divulgado pela universidade.

Aizanoi foi fundada como uma cidade frígia no extremo oeste no reino da Frígia. Durante o período helenístico, a cidade desempenhava papel importante na luta entre os reinos de Pérgamo e Bitínia, e depois ficou sob o controle do Império Romano em 133 a.C.

A equipe de arqueólogos da universidade estava escavando nas proximidades das pontes romanas que atravessam o córrego Penkalas, um afluente do rio Rindakos, avança Heritage Daily.

Os pesquisadores encontraram cabeças de pedra de vários deuses gregos: Eros, deus do amor e erotismo, Dionísio, deus do vinho, do teatro e de rituais religiosos, o semideus Héracles, um herói na mitologia grega, e vários outros deuses do Panteão grego.

Além disso, eles desenterraram uma estátua quase completa, faltando apenas metade do seu pedestal e um pé. A estátua tem mais de dois metros de altura e retrata uma figura masculina, porém os arqueólogos ainda não determinaram se ela representa uma figura importante de Aizanoi, um herói lendário dos deuses. A julgar pelo estilo, o objeto tem cerca de 2.000 anos.

"Espero que possamos encontrar a peça que falta da estátua nos trabalhos que faremos em 2023", disse em comunicado o doutor Gokhan Coskun, que lidera as escavações.

Arqueólogos da universidade turca iniciaram as escavações em 2021 e, desde então, descobriram inúmeros artefatos, como fragmentos de estátuas de Afrodite, Héracles e Dionísio. (com agência Sputnik Brasil)