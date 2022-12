Uma equipe de arqueólogos descobriu nove cabeças de crocodilos em duas tumbas na necrópole de Theban, no Alto Egito.



De acordo com o jornal "The Jerusalem Post", os restos dos esqueletos, encontrados em tumbas de "nobres do alto escalão", não foram mumificados e continham fragmentos de crâneos, dentes e osteodermas.



Os especialistas afirmaram que está foi a primeira vez que descobriram restos de crocodilos dentro das tumbas egípcias.

Crocodile heads found in tombs of Ancient Egyptian nobles https://t.co/xJFsMgF8DT #Qurna pic.twitter.com/GTdzGfGQgj — Debborah Donnelly ???? (@DebbyDonnelly) December 21, 2022

[Cabeças de crocodilos são encontradas em tumbas de nobres do Antigo Egito.]



Na mitologia egípcia, o deus Sobek era representado e descrito como um deus com uma cabeça de crocodilo em um corpo humano. Além disso, ele representava a força e a agilidade.



Sendo assim, os arqueólogos acreditam que as cabeças foram oferecidas para pessoas sepultadas nas tumbas. (com agência Ansa)