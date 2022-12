Cápsula Orion volta à Terra e pousa no Pacífico

A cápsula Orion voltou à Terra e pousou com sucesso no Oceano Pacífico, próximo à ilha de Guadalupe, neste domingo (11).

Após 26 dias de viagem e mais de dois milhões de quilômetros, conclui-se assim a missão Artemis 1 - que serviu de planejamento para levar pessoas de volta à Lua.

Toda a viagem desta vez foi realizada sem tripulação, mas a meta é fazer um pouso no satélite natural em 2025, em viagem que levará a primeira mulher e o primeiro negro para o astro.

Segundo a Nasa, todas as etapas de segurança que estavam previstas foram realizadas com sucesso. Além disso, a Nasa dispôs as imagens da volta da cápsula com transmissão ao vivo.

A Orion foi lançada no dia 16 de novembro no megafoguete SLS (Sistema de Lançamento Espacial, na sigla em inglês). Cinco dias depois, em 21 de novembro, a missão Artemis 1 conseguiu chegar ao ponto mais próximo da Lua, quando ficou a cerca de 130 quilômetros da superfície do satélite natural. Desde então, os especialistas estavam controlando remotamente a cápsula para testes de todos os sistemas do veículo.

O cronograma da Nasa e das agências europeias aponta que a missão Artemis 2 será realizada em 2024 para mais testes e já com uma missão tripulada que irá até a órbita da Lula. Em 2025, a Artemis 3 pousará no astro. (com agência Ansa)