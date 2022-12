Arqueólogos descobrem no Egito retratos de múmias pela 1ª vez em mais de 100 anos

O Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito anunciou na quinta-feira (1º) a descoberta dos restos de um enorme edifício funerário greco-romano na província de Fayoum, ao sul da capital Cairo.



A descoberta foi feita por especialistas egípcios no sítio arqueológico de Garza. O povoado de Garza, antigamente conhecido como vila de Filadélfia, foi fundado no século III a.C. como povoado central no âmbito do projeto de recuperação agrícola implementado pelo rei Ptolomeu II na região de Fayoum.



O piso do edifício funerário foi feito de argamassa de cal colorida e decorado com azulejos de cores diferentes. Além disso, foram achados fragmentos de quatro colunas nas proximidades do edifício, aponta comunicado do ministério.

Acrescenta-se que também foram encontrados vários caixões feitos em estilos egípcio antigo e grego antigo. Isso é uma característica deste local, e muitas descobertas anteriores refletem essa combinação de arquitetura e artefatos de ambas as civilizações, escreve portal Ahram Online.



Os arqueólogos também descobriram vários retratos, popularmente conhecidos como retratos de Fayoum. Trata-se de um retrato realista pintado sobre madeira em múmias egípcias.



Adel Okasha, o chefe do Departamento Central de Antiguidades Egípcias no Egito Central, afirmou que esses retratos são os primeiros a serem descobertos desde que o arqueólogo britânico Flinders Petrie desenterrou um conjunto deles em 1907.

Além disso, a missão encontrou uma rara estátua de terracota da deusa Ísis-Afrodite (uma combinação da deusa egípcia Ísis e da deusa Afrodite) em um dos caixões de madeira, bem como documentos de papiro. (com agência Sputnik Brasil)