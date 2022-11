China desenvolve maior rede de radiotelescópios solares do mundo

Os especialistas chineses completaram o desenvolvimento e a implantação do maior radiotelescópio solar do mundo na fronteira do platô tibetano.



Trata-se da maior rede de radiotelescópios do mundo para estudar as erupções na atmosfera exterior do Sol, segundo um comunicado citado pela revista Nature.



O conjunto em forma de anel, com 313 antenas parabólicas de rádio, tem mais de três quilômetros de diâmetro.



Espera-se que esta rede de radiotelescópios ajude os pesquisadores a estudar como as erupções solares afetam as condições em torno da Terra.

Em 13, o equipamento de radiotelescópio solar, uma grande infraestrutura nacional de ciência e tecnologia no distrito de Daocheng, China, entrou oficialmente na fase de comissionamento após quatro anos de construção, e deverá ser colocado em pesquisa científica em junho de 2023. pic.twitter.com/OMHQtHte82 — ChinaEmbAngola (@ChinaEmbAngola) November 14, 2022

Os radiotelescópios como este permitem estudar a atividade na atmosfera superior do Sol, bem comosuas erupções, as ejeções de massa coronal.



Segundo o engenheiro-chefe do projeto, Jingye Yan, o novo radiotelescópio tem um amplo campo de visão. O campo que o telescópio pode observar é cerca de 36 vezes maior que o disco do Sol, o que permitirá a observação de como as partículas de alta energia se propagam através do espaço. (com agência Sputnik Brasil)