Espaço MetaMundi leva um time de peso para palestrar no penúltimo dia da RIW

O terceiro dia da Rio Innovation Week foi um dos mais concorridos no espaço MetaMundi Xperience, promovido pela MetaMundi, agência multisserviços que cria pontes arquitetônicas, artísticas e experienciais entre marcas e o Metaverso, teve no palco especialistas em comunicação, economia, mercado imobiliário e gamificação. Eles traçaram paralelos com o mundo do metaverso, diante de uma plateia bastante interessada.

Acompanhada pelo sócio-diretor da Allídem, Stefano Frontini, a sócia-diretora da LatAm Intersect PR, Claudia Daré, voltou ao palco, desta vez para falar sobre “Novas formas de comunicação e branding na nova economia”. Como pensar nas visibilidades das marcas nesse novo contexto da Web3, do metaverso e da economia descentralizada? Com essa provocação, os palestrantes chamaram a atenção do público para a necessidade de se entender o que está por trás das marcas e de haver um aprofundamento nos posicionamentos e valores. Segundo os palestrantes, é importante que as marcas pensem como uma pessoa, principalmente sobre como trabalhar sua imagem, e de que forma eles desejam ser vistas pelo público.

Depois foi a vez da diretora geral da Fundação de Apoio ao Museu Paulista, Claudia Pedrozo; da co-founder da Impacta Finance, Rafaela Romano; e do Community Development Officer, Pedro Ivo Bruder; subirem ao palco para apresentar a palestra “Sustentabilidade na WEB 3.0”. Juntos, os três falaram sobre os benefícios da Web3 com foco nas matrizes financeiras com menor impacto no meio ambiente.

Como as finanças podem ser sustentáveis e revisitadas com novos usos, sendo colocados a serviço da sociedade e de um ambiente mais próspero? Com essa provocação, os especialistas pontuaram que as economias estão pouco a pouco caminhando para o ESG. No entanto, para que isso dê certo, é importante que as empresas foquem na estruturação de dados, o que trará uma maior clareza de onde este movimento está nos levando. Segundo os palestrantes, essa prática ajudará a entender a magnitude do atual movimento e de onde estamos dentro dessa transição.

Os jogos também tiveram a sua vez. Com a participação de Luiz Octávio, fundador e CEO da Dux Cripto; Conrado de Sá, Head of Growth na MetaGoons; Renan Philip, co-fundador da 3C Gaming; e João Borges, co-fundador da BAYZ, a palestra “Revolução dos jogos na Blockchain” trouxe para o público as perspectivas para o futuro do mercado de games na Web3 que, segundo eles, trata-se de um negócio de grande potencial, movimentando 200 bilhões de dólares por ano. De acordo com os especialistas, hoje os usuários não têm a liberdade de serem donos de nada: eles produzem conteúdos para as redes, mas esses conteúdos viram propriedade das empresas. O que se espera é que essa realidade mude nos próximos anos, passo que é visto como um dos mais importantes da blockchain.

A ideia, segundo os especialistas, é que intermediários sejam dispensados e o relacionamento seja direto entre a ferramenta e o usuário/produtor. O que vemos hoje é a construção de um novo modelo de internet, muito mais acessível, que será utilizado por outros setores da economia que passarão a realizar negócios através da blockchain.

E o futuro do mercado imobiliário está mesmo no metaverso? Segundo o CEO da Proprietà Vendas Digitais, Alexandre Trope; o CVO da Ribus, Daniel Carius; e o diretor da Realiza Arquitetura, Frederico Carstens, a resposta é sim. Na palestra “Real State no Metaverso”, os especialistas apresentaram modelos de realidade virtual para a venda de empreendimentos imobiliários no mundo real e no metaverso, além das vantagens desses modelos e dos desafios. Eles observaram que a grande busca por terrenos no metaverso causou um aumento considerável dos valores de terrenos no mercado imobiliário virtual, as chamadas lands.

O movimento acontece porque as empresas estão pouco a pouco percebendo a importância de se posicionarem no metaverso para a comunicação com as gerações que estão vindo. De acordo com os palestrantes, o metaverso pode ser descrito como o futuro, um caminho sem volta, onde as cidades serão reproduzidas e essas novas cidades virtuais servirão como plataforma para o lançamento de empreendimentos imobiliários. Por ser um espaço novo, o metaverso ainda está criando sua própria regulamentação. Por isso, questões como transferências de propriedade, registros e custos são infinitamente mais vantajosas que no mundo real.

Uma das últimas palestras foi sobre organizações autônomas descentralizadas (DAO). O assunto foi debatido no painel “Entendendo DAO's”, que contou com a participação de Frado Monteiro, fundador da FraDao, e Thiago Catarino, da Marketing & Growth. Segundo eles, uma das funções de uma DAO é proporcionar uma gestão transparente e mais democrática às comunidades e empresas. E como isso seria possível? É que em uma DAO não existe burocracia nem a figura do chefe que responde por todo o time, mas sim, um sistemas de gestão de projetos e produtos, onde pessoas podem colaborar e ser recompensadas por isso, sem a velha hierarquia das instituições tradicionais.

Para os especialistas, a DAO representa o fim da pirâmide organizacional, onde a base, mais larga, é ocupada pelos trabalhadores e a ponta, mais fina, é onde ficam os diretores. Em uma DAO, a estrutura é circular.

Sobre a Metamundi



Agência multisserviços, que cria pontes arquitetônicas, artísticas e experienciais entre as marcas e o metaverso. Realiza experiências virtuais sob medida para empresas, de escritórios virtuais e lojas-conceito a espaços de entretenimento e galerias de NFTs. Criação virtual e tecnologia de blockchain. Oferece o serviço completo de Metaverso, apoiando desde o brainstorm até o lançamento final.





Sobre o Rio Innovation Week



Reconhecido em sua primeira edição – em janeiro de 2022 - como o maior e mais completo evento de Inovação e Tecnologia da América Latina.