Descoberto sistema estelar com destroços planetários que pode ser o mais antigo da Via Láctea

Uma das estrelas mais antigas da Via Láctea foi localizada por astrônomos da Universidade de Warwick, no Reino Unido.



Um grupo internacional de astrofísicos liderados pela Universidade de Warwick publicou os resultados de um estudo de uma anã branca situada a 90 anos-luz da Terra. Observações indicam que a estrela tem cerca de 10,7 bilhões de anos.



A maioria das estrelas do tamanho do nosso Sol termina sua evolução se transformando em anãs brancas – que são estrelas que queimam o seu "combustível", expelem suas camadas externas e se esfriam lentamente.



Ao expelir frequentemente as camadas nos estágios finais deste processo, o sistema planetário próximo fica destruído, deixando apenas fragmentos na órbita destas estrelas. Em pesquisa, os astrofísicos estudaram duas anãs brancas que haviam sido recém-descobertas pelo observatório espacial GAIA.

Ambas as estrelas estão cercadas por detritos de planetas destruídos, mas uma das anãs é incomumente azul, e a outra é uma anã branca mais opaca e vermelha nas imediações. Pesquisadores examinaram ambas as estrelas com vários instrumentos que são suscetíveis em diferentes comprimentos de onda de luz.



As observações mostraram que a estrela "vermelha" WDJ2147-4035 tem cerca de 10,7 bilhões de anos, tendo passado 10,2 bilhões de anos como uma anã branca que perdeu seu combustível. A outra estrela "azul" WDJ1922+0233 é apenas ligeiramente mais jovem e está "poluída" por detritos planetários, parecidos em composição com a crosta continental da Terra.



Pesquisadores destacam que os destroços encontrados na estrela "vermelha" WDJ2147-4035 pertencem ao antigo sistema planetário que sobreviveu à transformação da estrela em uma anã branca. Astrônomos acreditam que estes são os remanescentes do sistema planetário mais antigo da Via Láctea. (com agência Sputnik Brasil)