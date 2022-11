Astrônomos descobrem asteroide 'assassino de planetas' no interior do Sistema Solar

Três asteroides denominados pelos astrônomos de "assassinos de planetas" foram descobertos se escondendo no brilho do Sol. O que torna a descoberta do trio destes objetos próximos da Terra ainda mais notável é que um deles é o maior objeto potencialmente perigoso para o nosso planeta a ser identificado nos últimos oito anos.



Os asteroides de dentro das órbitas da Terra e Vênus são geralmente difíceis de observar, já que o Sol os oculta das observações de telescópios. No entanto, usando a câmera de energia escura (DECam) montada no Observatório Interamericano de Cerro Tololo no Chile, uma equipe internacional de cientistas realizou uma pesquisa de varrimento para analisar a área, segundo apontam os resultados do estudo publicados no The Astronomical Journal.



"Nossa pesquisa crepuscular está examinando a área dentro das órbitas da Terra e Vênus para [busca de] asteroides. Até agora encontramos dois grandes asteroides próximos da Terra que têm cerca de um quilômetro de diâmetro, um tamanho que chamamos de assassinos de planetas", disse em comunicado Scott Sheppard, astrônomo do Laboratório Terra & Planetas da Instituição Carnegie para a Ciência com sede em Washington.

De acordo com o autor principal do estudo, um dos asteroides, denominado 2022 AP7, tem 1,5 km de largura.



Asteroides ou cometas que orbitam o Sol em uma trajetória próxima à da Terra a uma distância menor que 48,3 milhões de quilômetros do nosso planeta são chamados de objetos próximos da Terra (NEOs, na sigla em inglês). Estes objetos são monitorados por astrônomos, já que podem atingir o nosso planeta e, dependendo do seu tamanho, causar danos consideráveis.



A equipe estimou que o asteroide recém-descoberto 2022 AP7 tem uma órbita que poderia fazer com que ele cruzasse o caminho da Terra no futuro. O NEO atravessa a órbita do nosso planeta quando a Terra está no lado oposto do Sol, em um padrão que deve continuar assim por séculos, revela o estudo.

No entanto, eles especulam que, com o tempo, o movimento orbital do asteroide "assassino" se tornará mais sincronizado com a Terra. Embora "fique bem longe da Terra", os astrônomos não conseguem estimar o quão perigosa a órbita do asteroide possa se tornar.



Um objeto NEO de um quilômetro de diâmetro ou mais "teria um impacto devastador na vida como a conhecemos", alertou Sheppard. Ele acrescentou que isso poderia se tornar um "evento de extinção em massa [de proporções] não vistas na Terra em milhões de anos".



Nos próximos anos, a equipe continuará suas pesquisas na esperança de detectar mais asteroides "assassinos de planetas". Atualmente, os cientistas afirmam que há cerca de 1.000 NEOs maiores de um quilômetro, com pesquisas realizadas ao longo de última década indicando que cerca de 95% deles foram identificados. (com agência Sputnik Brasil)