Europa aposta em 'magneto cósmico' para substituir terras raras e superar China

A tetrataenita, um elemento com propriedades magnéticas encontrada nos meteoritos, poderia ser fabricada a escala industrial, sugere um novo estudo científico.



Pesquisadores europeus pretendem usar a tetrataenita caso seja confirmado que esta liga de ferro e níquel com uma determinada estrutura de átomos com propriedades magnéticas possa servir como substituta dos minerais de terras raras.



De acordo com comunicado, o método proposto pelos cientistas da Universidade de Cambridge e da Academia Austríaca de Ciências, este material poderia ser usado para fabricar magnetos de alto rendimento utilizados em turbinas eólicas e carros elétricos.



A tetrataenita não existe na natureza, porém pode ser encontrada nos meteoritos.



As tentativas de produzi-la em laboratório, realizadas nos anos de 1960, foram baseadas em métodos muito caros, como "bombardear" uma liga de ferro e níquel com nêutrons.

Contudo, um recente estudo, publicado na revista Advanced Science, concluiu que a adição de um elemento comum como o fósforo acelera drasticamente a formação da tetrataenita, um processo que em condições naturais duraria milhões de anos.



Os magnetos de alto rendimento são um elemento importante para construir uma economia sem emissões de carbono, sendo capazes de manter seu estado de magnetização por muito tempo.



Os metais de terras raras são um grupo de 17 elementos químicos que constituem atualmente um componente imprescindível para a produção de materiais importantes dos setores de consumo de alta tecnologia, como as indústrias de eletrônicos e eletro-óptica, as tecnologias da informação, biomedicina, proteção do meio ambiente ou conservação da energia. (com agência Sputnik Brasil)