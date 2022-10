Anfiteatro de 2.000 anos é descoberto próximo de templo grego

Um pequeno anfiteatro de dois mil anos foi descoberto durante escavações em remoto sítio antigo localizado em Creta, na Grécia.



De acordo com o Ministério da Cultura e do Esporte da Grécia, a construção descoberta se parece com um odeão, um pequeno anfiteatro onde atividades musicais eram realizadas, ou um bouleuterion, onde os membros do senado se reuniam.

[Antigo odeão de 2.000 anos é descoberto em Creta.]



Informações preliminares, citadas pelo Greek City Times, indicam que a construção parece ter sido construída nos primeiros anos do domínio romano, durante o século I d.C.



As escavações revelaram parte do palco, um corredor em cada lado do teatro com um telhado abobadado, bem como 14 fileiras de assentos.



A construção está em uma parte central da cidade e próximo ao Templo de Asclépio, escavado em 1959.