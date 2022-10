Nasa cria grupo de estudo de OVNIs para entender fenômenos misteriosos

A agência espacial norte-americana Nasa anunciou na sexta-feira (21) ter escolhido uma equipe para estudar "fenômenos aéreos não identificados" (UAP, na sigla em inglês), ou objetos voadores não identificados (OVNIs).



A agência espacial diz acreditar que o estudo do fenômeno é essencial para a segurança aérea e segurança nacional. O grupo de 16 pessoas selecionadas, incluindo um ex-astronauta, estudará relatos de avistamentos de OVNIs para analisar dados de eventos futuros, mas não avaliará sobre a veracidade dos casos passados.



"A Nasa reuniu alguns dos principais cientistas do mundo, profissionais de dados e inteligência artificial, especialistas em segurança aeroespacial, todos com um fim específico, que é nos dizerem como aplicar o foco completo da ciência e dos dados aos UAP. Os resultados serão divulgados ao público em conjunto com os princípios de transparência, abertura e integridade científica da Nasa", comentou Daniel Evans, vice-administrador assistente associado para pesquisa na Diretoria da Missão Científica da Nasa.

Os resultados do projeto, dirigido por David Spergel, presidente da Fundação Simmons, não deverão ser publicados antes dos meados de 2023.



"A exploração do desconhecido no espaço e na atmosfera está no coração de quem somos na Nasa. A compreensão dos dados que temos em torno dos fenômenos aéreos não identificados é fundamental para nos ajudar a tirar conclusões científicas sobre o que está acontecendo nos nossos céus. Os dados são a linguagem dos cientistas e tornam explicável o inexplicável", disse Thomas Zurbuchen, administrador associado da Nasa. (com agência Sputnik Brasil)