Descoberto na Síria impressionante mosaico romano que retrata cenas da Guerra de Tróia

Um mosaico raro que retrata cenas da Guerra de Tróia foi descoberto na cidade de Rastan, na província síria de Homs, informaram arqueólogos na quarta-feira (12).



Acredita-se que o mosaico tenha aproximadamente 120 metros quadrados. Ele é considerado a descoberta arqueológica mais importante da Síria desde que o conflito no país começou há 11 anos, em parte isso se deve ao seu estado de conservação e detalhes espantosos.



A obra de arte foi encontrada em um edifício arruinado do século IV d.C. onde estavam sendo realizados trabalhos de escavação da Direção-Geral de Antiguidades e Museus da Síria.

Empresários do Museu Nabu do Líbano compraram a propriedade e a doaram ao Estado sírio. Cada painel foi preenchido com pequenas pedras coloridas de forma quadrada que medem cerca de 1,3 centímetros de lado.



O impressionante mosaico da era romana criado há 1.600 anos retrata soldados com espadas e escudos, juntamente com seus nomes, e representações de amazonas que lutaram ao lado do povo de Tróia.

some of the 1,300 square foot greco roman mosaic floor that was unearthened in syria yesterday pic.twitter.com/1y62X4HvsJ — little elle (@eh3ade) October 13, 2022

[Parte dos 120 metros quadrados do piso em mosaico greco-romano que foi desenterrado na Síria]



Até agora os especialistas desenterraram apenas cerca de 6 metros quadrados do mosaico, que poderia ter sido o soalho de uma antiga casa de banhos, mas mais estudos precisam ser realizados.



"O que está diante de nós é uma descoberta rara em escala global", disse Humam Saad, o diretor associado de escavações e pesquisas arqueológicas da direção, à agência AP, acrescentando que as imagens são "ricas em detalhes" e incluem cenas da Guerra de Tróia entre os gregos e os troianos.



O mosaico também retrata Netuno, deus romano do mar, e 40 das suas amantes. (com agência Sputnik Brasil)