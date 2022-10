Escavações revelam templo perdido de Poseidon na Grécia

Uma equipe de arqueólogos identificou antigas ruínas desenterradas na Grécia, como sendo o templo de Poseidon da cidade perdida de Samiko.



De acordo com a Greek Reporter, as escavações foram realizadas por três anos na região.



Durante os últimos trabalhos, foram desenterradas partes dos cimentos de um prédio de 9,40 metros de largura com muros de 0,80 metro de espessura.



As ruínas foram datadas do período arcaico, que corresponde com as descrições realizadas no oitavo livro de geografia do antigo escritor Estrabão sobre a liga de anfictionia no santuário de Poseidon nesta região.

Esta liga era uma organização originalmente religiosa das tribos gregas, que viviam nas proximidades.



De acordo com o Instituto Arqueológico Austríaco, o prédio tinha pelo menos 28 metros de comprimento e duas salas internas.



Durante as análises, ainda foi descoberto um grande vaso de mármore imitando uma tigela de bronze com restos característicos do inventário de um santuário daqueles tempos. (com agência Sputnik Brasil)