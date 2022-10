Vulcão na Itália entra em erupção

O vulcão Stromboli, um dos mais ativos da Itália, voltou a registrar erupções nesse domingo (9) que provocaram um grande fluxo de lava e uma densa coluna de fumaça vista a quilômetros de distância.



O início da fase eruptiva, ainda em curso, provocou a queda parcial de uma das partes superiores da cratera e provocou abalos sísmicos com uma duração de mais de três minutos, informou o Laboratório de Geofísica Experimental de Florença.





O impacto da lava na água do mar até provocou um pequeno tsunami, com dois centímetros de altura.



Com a ameaça, o Departamento de Proteção Civil elevou o alerta de amarelo para laranja. A decisão determina o aumento do monitoramento do vulcão.

Lava flow in #Stromboli this morning.



Photo by Bartolo Greco. pic.twitter.com/QhJPozGwxc — Dr. Marco Meschis (@MarcoMeschis) October 9, 2022

[Fluxo de lava em Stromboli esta manhã. Foto de Bartolo Greco.]



"Há uma potencial situação de desequilíbrio no vulcão. Convida-se, portanto, a população presente na ilha a se manter informada e seguir cuidadosamente todas as indicações fornecidas pelas autoridades locais da Defesa Civil", diz a entidade.



O Stromboli é um dos vulcões mais ativos do mundo, com pequenas explosões que ocorrem constantemente durante os dias.