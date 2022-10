China lança observatório espacial para desvendar os segredos do Sol

China lançou neste domingo (9) um foguete Longa Marcha-2D com o Observatório Solar Avançado baseado no Espaço (ASO-S, na sigla em inglês) do Centro de Lançamento de Satélites Jiuquan, no noroeste do país.



O observatório já foi colocado com sucesso na órbita terrestre. Trata-se do primeiro aparelho de grande escala da China para estudar o Sol, ele permitirá captar e estudar imagens da nossa estrela mais próxima durante um período de intensa atividade solar que atingirá o seu ponto máximo em 2025, informa mídia local.



O ASO-S também será usado para estudar as erupções solares e as ejeções de massa coronal, juntamente com a forte radiação e os complexos campos magnéticos.

China successfully sent Advanced Space-based Solar Observatory or the ASO-S into preset orbit via a Long March-2D carrier rocket on Sunday morning from Jiuquan Satellite Launch Center.pic.twitter.com/CHkvAZrnbg — Zhang Meifang??? (@CGMeifangZhang) October 9, 2022

China lançou com sucesso na manhã de domingo (9) o Observatório Solar Avançado baseado no Espaço, ou ASO-S, em uma órbita predefinida através de um foguete lançador Longa Marcha-2D do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan.



O telescópio foi denominado Kuafu-1, em homenagem a um gigante da mitologia chinesa que perseguia o Sol. O aparelho opera a 720 km por cima da Terra, pesa 859 kg, está equipado com três cargas úteis e está configurado para funcionar mais de quatro anos.



O satélite vai gerar até 500 gigabytes de dados por dia, e toda essa informação científica e software estarão disponíveis para usuários em todo o mundo. (com agência Sputnik Brasil)