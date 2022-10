Astrônomos descobrem na Via Láctea 'submundo galáctico' de antigas estrelas explodidas

Astrônomos elaboraram o primeiro mapa da distribuição de estrelas mortas antigas em torno da nossa galáxia, a Via Láctea, tendo denominado de "submundo galáctico". Descobriu-se que a forma deste cemitério estelar é radicalmente diferente do da própria galáxia.



Ao longo de cerca de 13,6 bilhões de anos de história da Via Láctea foram formadas bilhões de estrelas que evoluíram e morreram em explosões de supernovas. No estudo, os pesquisadores querem entendem onde estão escondidos os "corpos" destas estrelas.



As estrelas mais massivas morrem em explosões de supernovas titânicas, deixando para trás objetos compactos como estrelas de nêutrons e buracos negros. Aqueles que se formaram recentemente são fáceis de encontrar, mas os astrônomos descobriram os mais antigos, o que é muito mais difícil de rastrear.

"As mais antigas estrelas de nêutrons e buracos negros foram criados quando a galáxia era mais jovem e tinha uma forma diferente, [passando] depois por mudanças complexas que se estendem por bilhões de anos", disse o membro da equipe de estudo Peter Tuthill, da Universidade de Sydney, Austrália. A pesquisa foi publicada na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.



Supernovas são assimétricas e a explosão desigual pode chutar os restos de uma estrela morta do disco principal da Via Láctea.



Os remanescentes menos antigos de estrelas não teriam ido muito longo no curto período de tempo desde a sua morte. Os mais antigos já desapareceram. Com base em cálculos, a equipe descobriu que 40% das estrelas de nêutrons são chutados com tanta força que são ejetados da galáxia inteiramente para vagar pelo espaço intergaláctico sozinhos. Os restos ainda continuam presos pela força gravitacional da Via Láctea, e a equipe quer descobrir onde eles estão.



Sweeny e sua equipe elaboraram um mapa simulando suas localizações atuais com o uso de um modelo estatístico altamente detalhado que considera o nascimento, a morte e a ejeção dessas estrelas antigas, escreve portal Sky&Telescope.

Descobriu-se que, em vez estarem localizados em um plano como a Via Láctea em forma de disco, eles provavelmente formam uma nuvem esférica que se estende até três vezes a altura do disco. Isso reflete a natureza completamente aleatória dos chutes originais. (com agência Sputnik Brasil)