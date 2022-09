Novo estudo mostra que uma das luas de Saturno pode abrigar vida extraterrestre

Uma equipe de cientistas, que inclui o dr. Christopher Glein do Instituto de Pesquisa Southwest, nos EUA, revelou novas evidências de um dos blocos de construção de vida cruciais no oceano subsuperficial da lua de Saturno Encélado.



De acordo com o comunicado, as simulações realizadas pela equipe científica mostram que o oceano do satélite natural do planeta deve ter em abundância o fósforo dissolvido, um ingrediente essencial para a vida na Terra.

"Encélado é um dos alvos primários da busca da humanidade por vida no nosso Sistema Solar", explicou Glein, coautor de um novo artigo com resultados da pesquisa.

Recentemente, a missão espacial Cassini descobriu água líquida em Encélado, debaixo a superfície do satélite. Após a análise de amostras, os pesquisadores revelaram que estas contêm quase todos os elementos necessários para a vida, exceto fósforo.



O elemento é preciso para criação de DNA e RNA, base de toda a vida na Terra. Durante o estudo, os autores realizaram simulações termodinâmicas e cinéticas que imitam a geoquímica do fósforo nos oceanos de Encélado com base dos dados da Cassini.



Baseando-se nos dados obtidos dos modelos, eles constataram que os minerais de fosfato podem se dissolver no satélite de Saturno, atingindo níveis próximos ou até superiores aos da água do mar na Terra.

"O que isso significa para a astrobiologia é que podemos estar mais confiantes do que antes de que o oceano de Encélado é habitável", resumiu o autor principal da pesquisa.