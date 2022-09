Descoberta em antiga cidade na Grécia estátua de Hércules em 'condições excepcionais'

Uma impressionante estátua dos tempos romanos que retrata Hércules foi descoberta na área da antiga cidade de Filipos, situada no norte da Grécia.



O objeto data do século II d.C. e está em condições excepcionalmente boas, apesar de ter algumas partes danificadas.



O bastão e o braço direito estão fragmentados e está faltando a perna direita abaixo da coxa, mas a cabeça está intacta, assim como o tronco e a pele do Leão de Nemeia.



Além disso, a sua cabeça com cabelos abundantes encaracolados está decorada com uma grinalda de folhas de videira amarrada por uma tira que pende sobre o pescoço e os ombros.

Originalmente fundada como Crenides por colonos da ilha de Tasos em 360 a.C., a cidade foi conquistada por Felipe II, rei da Macedônia, e refundada em 356 a.C. como Filipos.



Uma equipe de estudantes e arqueólogos da Universidade de Aristóteles de Tessalônica descobriu a estátua no lado leste de uma das principais vias da cidade antiga, no ponto em que ela se cruzava com outro eixo principal que se estendia ao norte, avança portal The History Blog.



Onde as duas ruas se encontravam elas se alargavam formando uma praça. Havia uma grande estrutura na praça, provavelmente uma fonte, da qual até os dias de hoje sobreviveram apenas fragmentos. A estátua de Hércules era a peça principal dessa estrutura central. (com agência Sputnik Brasil)