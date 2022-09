Foguete Bezos cai após a decolagem

Um foguete da Blue Origin, empresa Jeff Bezos, caiu após uma decolagem malsucedida nessa segunda-feira (12), nos EUA.



O acidente de lançamento da empresa de viagens espaciais não teve vítimas, e a cápsula que transportava experimentos conseguiu utilizar seu sistema de paraquedas em segurança.



Uma cápsula, que levava material de pesquisa da Nasa ao espaço, se separou do resto do foguete, após este sofrer uma anomalia ainda não identificada.

Booster failure on today’s uncrewed flight. Escape system performed as designed. pic.twitter.com/xFDsUMONTh — Blue Origin (@blueorigin) September 12, 2022

[Falha de reforço no voo sem tripulação de hoje. Sistema de escape executado conforme projetado.]



O foguete que apresentou defeitos é o mesmo que envia clientes multimilionários para o espaço.



Chamado de New Shepard, o foguete tinha apenas um minuto de voo quando chamas amarelas brilhantes dispararam ao redor do único motor na parte inferior.

O sistema de aborto de lançamento de emergência da cápsula imediatamente entrou em ação. Minutos depois, a cápsula caiu de paraquedas no deserto.



A Blue Origin comentou o episódio em suas redes sociais, e informou que o incidente ocorreu perto do ponto em que o foguete está sob a quantidade máxima de pressão, chamada max-q.



O voo mais recente da Blue Origin com clientes pagantes foi no mês passado. Ao todo, a empresa espacial de Jeff Bezos transportou 31 pessoas em voos de 10 minutos, incluindo o ator William Shatner. (com agência Sputnik Brasil)