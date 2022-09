Abelhas das colmeias reais foram 'informadas' da morte de Elizabeth II

A sucessão da coroa britânica envolve uma série de rituais ligados à tradição e aos costumes da monarquia do Reino Unido. Alguns deles, inclusive, são bastante inusitados.



Após a morte de Elizabeth II, o apicultor real anunciou às suas colmeias o falecimento de seu dono, respeitando uma antiga tradição que quer que os insetos sejam mantidos informados sobre os principais acontecimentos na vida de seus mestres.



Enquanto os britânicos estão de luto pela morte da rainha, a equipe real estava ocupada cumprindo o protocolo de sucessão em todas as suas fases.



John Chapple, apicultor real, por exemplo, recebeu a missão de informar às várias centenas de milhares de abelhas da família Windsor que a rainha estava morta.



"A pessoa que morreu é a dona das colmeias", disse ele ao jornal DailyMail. O apicultor deslocou-se ao Palácio de Buckingham e à Clarence House para respeitar uma tradição ancestral.

De acordo com esse costume respeitado em muitos países europeus, as abelhas devem ser mantidas informadas sobre eventos importantes na vida de seus donos, como nascimentos ou casamentos.



Se elas não fossem avisadas da morte, a crença é de que elas fariam seus donos pagarem por isso, parando a produção de mel ou deixando a colmeia.



John Chapple explicou que, em cada colmeia, ele anuncia que "a senhora está morta, mas não vá embora. Seu mestre será um bom mestre para você". Em seguida, pede às abelhas para que sejam gentis com seu novo dono, e cobre cada colmeia com uma fita preta.



"Charles não deveria se importar com isso, ele está acostumado a conversar com suas plantas e apertar a mão de cada árvore que ele coloca no chão para incentivá-las a crescer", disse o apicultor real. (com agência Sputnik Brasil)