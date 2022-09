NASA expande parcerias com empresas privadas para enviar astronautas à EEI

A Nasa e a Axiom, empresa privada espacial, concordam em enviar mais astronautas à Estação Espacial Internacional em uma missão comercial.



A Nasa e a Axiom Company assinaram um novo acordo para a empresa comercial enviar uma segunda missão privada de astronautas à Estação Espacial Internacional, informou a agência espacial dos EUA em um comunicado à imprensa nessa quarta-feira (31).

"A Nasa e a Axiom Space assinaram um pedido de missão para a segunda missão privada de astronautas à EEI, a ser realizada no segundo trimestre de 2023", disse o comunicado.



O voo espacial, que será conhecido como Axiom Mission 2 (Ax-2), será lançado do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida, e viajará para a EEI dando à sua tripulação dez dias a bordo do laboratório em órbita.



"Os planejadores de missões da Nasa e da Axiom coordenarão as atividades em órbita para os astronautas particulares conduzirem em coordenação com os membros da tripulação da estação espacial e os controladores de voo em terra", disse o comunicado.



Para a missão, a Axiom Space enviará quatro membros da tripulação e quatro tripulantes de apoio ao Painel Multilateral de Operações da Tripulação. Atualmente, a Nasa está exigindo que todos os provedores privados de missões de astronautas selecionem um astronauta da Nasa como comandante da espaçonave.



Nessa quinta (31), a SpaceX anunciou que lançará mais cinco missões de astronautas para a Estação Espacial Internacional para a Nasa até o final da década. O contrato entre as partes foi assinado no valor de US$ 1,4 bilhão (R$ 7,25 bilhões).



O mais recente aumento no contrato da SpaceX com a NASA faz parte do esforço da agência para garantir uma execução constante de voos de astronautas para a estação espacial.



A SpaceX e a Boeing ganharam contratos multibilionários da NASA em 2014 para desenvolver, testar e voar rotineiramente sistemas de cápsulas espaciais capazes de enviar astronautas de e para a estação espacial.



A cápsula reutilizável Crew Dragon da SpaceX realizou cinco missões tripuladas para a Nasa desde que foi certificada pela tripulação em 2020, quando se tornou a primeira empresa privada a lançar humanos em órbita e reviveu o programa de voos espaciais tripulados da Nasa.