Vazamento de combustível leva Nasa a adiar envio de foguete à Lua

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa, na sigla em inglês) adiou a missão Artemis I, que deveria lançar um foguete em direção à Lua nesta segunda-feira (29). A medida foi tomada por conta de um vazamento de hidrogênio no momento do lançamento.



A missão Artemis I tem como objetivo enviar um foguete, equipado com uma cápsula não tripulada, para orbitar a Lua. Na primeira etapa, que deveria ocorrer nesta segunda-feira, a capsula sairia da órbita terrestre carregada com três bonecos. Em seguida, ela iniciaria uma viagem até a Lua, retornando à Terra após 42 dias.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom