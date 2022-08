Moscas carnívoras 'extintas' há quase 2 séculos 'ressurgem' na França

As moscas carnívoras da espécie Thyreophora cynophila, dadas como extintas desde 1836, foram observadas recentemente no sul da França.



Anteriormente, a espécie tinha sido detectada na Espanha em 2010, segundo comunicado do Parque Nacional dos Pirenéus da França.



Em fevereiro de 2022, durante uma inspeção de vigilância sanitária, um guarda florestal do parque observou as moscas sobre os restos de um javali em uma zona com neve, a uma altitude de 1.700 metros.

