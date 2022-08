'Últimos instantes': observatório da Nasa detecta cometa sendo devorado pelo Sol

O Observatório Solar e Heliosférico (SOHO), juntamente com a Agência Espacial Europeia (ESA) e a NASA, observou neste final de semana um cometa se aproximando do Sol até ele desaparecer, sendo devorado pelo nosso astro.



"O cometa condenado era quase certamente rasante do tipo Kreutz, um fragmento de um cometa gigante que se quebrou há muitos séculos", escreveu astrônomo Tony Phillips no portal Spaceweather.com.

"Um enxame desses fragmentos orbita o Sol, e todos os dias pelo menos um se aproxima demais e se desintegra. A maioria, medindo menos de alguns metros de diâmetro, é muito pequena para ver, mas ocasionalmente um grande como o de hoje atrai a atenção", acrescentou.

A imagem foi compilada de uma série de imagens do SOHO capturadas no final de sábado (6) e início de domingo (7). O cometa pode ser visto se deslocando na direção ao Sol no canto inferior direito.



THE COMET DID NOT SURVIVE: As with most sun-diving comets, this one did not come out the other side of the Sun after its nearest approach to the Sun (perihelion). :( pic.twitter.com/ok5fHbfdDv