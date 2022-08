Imagem e galáxias em colisão indica possível destino da Via Láctea

Uma imagem captada pelo telescópio Gemini North mostra duas galáxias em colisão que, mais tarde, se fundirão em uma só em milhões de anos, e prevê o destino posterior e semelhante da Via Láctea.



Na imagem é possível observar as galáxias espirais interagindo a aproximadamente 60 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Virgem.



A imagem também retrata os estágios iniciais de uma fusão galáctica, mostrando as galáxias NGC 4568 e NGC 4567 agarradas uma à outra pelo campo gravitacional mútuo.



Estas duas galáxias são conhecidas como Galáxias Siamesas, bem como Galáxias Borboleta, devido à forma tomada durante a colisão entre elas.



Em 500 milhões de anos, os dois sistemas cósmicos completarão sua fusão para formar uma única galáxia elíptica.



O comunicado do Laboratório Nacional de Pesquisa em Astronomia Óptica-Infravermelha da Fundação Nacional de Ciência (NOIRLab/NSF) indica o que acontecerá em cinco bilhões de anos, quando a Via Láctea colidir com a galáxia Andrômeda.



Esta colisão provavelmente provocará uma grande transformação e possivelmente arremessará o Sol e todo o Sistema Solar para uma região totalmente diferente. (com agência Sputnik Brasil)