Sem Censura recebe prêmio da APCA de Melhor Programa de Televisão

Publicado em 11/06/2025 às 19:29

O programa Sem Censura, da TV Brasil, recebeu na noite desta terça-feira (10) o prêmio de Melhor Programa de Televisão concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). A cerimônia foi realizada no tradicional Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

Comandado por Cissa Guimarães, o programa é exibido de segunda a quinta-feira, ao vivo, das 16h às 18h, com edições especiais toda sexta-feira, no mesmo horário, com diversos convidados e discussões sobre temas da atualidade.

Os demais indicados na categoria são Companhia Certa (RedeTV), Lady Night (Mutishow), Projeto Falas (Globo) e Que História é Essa, Porchat? (GNT).

O diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Jean Lima, destaca que o prêmio mostra a importância da revitalização do programa.

"Para nós, este prêmio simboliza o sucesso do processo de reconstrução da EBC que estamos fazendo. A reformulação do Sem Censura é uma dessas apostas, ao resgatar um programa histórico que vem desde o processo de democratização, agora em novo formato, mais conectado com o presente e com o nosso público, fruto do esforço conjunto de empregados, direção e colaboradores", afirmou.

A diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Antonia Pellegrino, celebra a premiação ser entregue quando o Sem Censura completa 40 anos de existência.

"Recriamos o programa, investimos nele, trouxemos uma apresentadora de peso, que é a Cissa Guimarães. Receber um prêmio da APCA de melhor programa mostra que fizemos escolhas corretas. Nunca antes na história deste país, a TV Brasil recebeu um prêmio APCA, que é o mais relevante do Brasil. Isso, por si só, já é um marco a ser comemorado. Mas o fato deste prêmio chegar para o Sem Censura, no ano em que o programa completa quatro décadas, é um presente que celebramos com muita honra", destacou.

A apresentadora Cissa Guimarães disse estar orgulhosa de fazer parte de um momento histórico da atração.

"Estou imensamente grata, infinitamente feliz. Agradeço a TV Brasil, a EBC, a minha equipe. É um reconhecimento que demonstra a importância da comunicação pública. O Sem Censura é um programa icônico, que atravessa gerações. Esta aí há 40 anos e fico muito feliz em fazer parte desta história", contou.

Foram premiados também trabalhos nas áreas de arquitetura, artes visuais, cinema, dança, literatura, música erudita, música popular, rádio, teatro e teatro infanto-juvenil. (com Agência Brasil)