Luiza Possi põe desapego à prova no novo episódio de ‘Descosturando com Herchcovitch’

Cantora abre o guarda-roupa e cede peças que serão transformadas num look original para o comerciante Caio Francisco. Oitavo episódio do reality está disponível a partir desta terça no Universal+.

Publicado em 23/07/2024 às 15:00

Alterado em 23/07/2024 às 17:44

Uma conversa sobre o talento que passa de geração pra geração está no centro do oitavo episódio de 'Descosturando com Herchcovitch', disponível a partir desta terça (23) no Universal+, o streaming da NBCUniversal.

A cantora Luiza Possi recebe o apresentador e estilista Alexandre Herchcovitch em sua casa, e conta como não se preocupou com as pressões que poderia sofrer por ser filha da estrela da MPB Zizi Possi. "Nunca me coloquei nesse lugar de aceitar a pressão, fugi disso", diz.

Como Luiza, o comerciante Caio Francisco é bem-resolvido sobre trilhar os caminhos abertos por sua família, que trabalha no ramo de tecidos. "Claro que já me passou pela cabeça que aqui não é meu lugar, mas não dou confiança para esse tipo de pensamento. No geral, sou bem feliz aqui", garante.

Com base no upcycling, 'Descosturando com Herchcovitch', une moda, sustentabilidade e um bom papo com pessoas cheias de histórias para contar.

Luiza e Caio também têm em comum o apego às roupas, mas são convencidos por Alexandre e sua equipe a doarem peças especiais. Ao final do episódio, a cantora receberá um look original criado a partir do que foi doado pelo comerciante – e vice-versa. "Foi difícil doar, mas é bacana saber que a peça foi ressignificada para outra pessoa", observa Luiza.