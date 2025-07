Bocelli anuncia 2 shows em São Paulo em novembro

Ingressos começaram a ser vendidos nesta segunda-feira

Publicado em 07/07/2025 às 18:43

Alterado em 07/07/2025 às 18:43

Considerado um dos grandes ícones mundiais da música, o tenor italiano Andrea Bocelli retornará ao Brasil neste ano para duas apresentações em São Paulo, nos dias 21 e 22 de novembro.

Os concertos, que vão reunir clássicos que marcaram a carreira do italiano e ainda encantam gerações, serão realizados na Mercado Livre Arena Pacaembu, na Praça Charles Miller, na zona central da capital paulista.

Os ingressos para todos os shows começaram a ser comercializados no site da Eventim nesta segunda-feira (7), com preços que vão de R$ 395 (meia entrada) a R$ 7,9 mil. Já a partir desta terça (8) será possível adquirir o bilhete também no ponto de venda oficial, no Estádio Morumbis.

As apresentações no país são produzidas pela Dançar Marketing, que também disponibiliza o "Ecoticket", destinado ao público em geral, com valor reduzido e com parte de sua renda revertida para a instituição "The Nature Conservancy".

Com atuação em mais de 70 países, incluindo Brasil ha 32 anos, a maior ONG de conservação ambiental do mundo apoia o plantio de árvores em regiões de subsistência da Amazônia.

Acompanhado por orquestra, coral e artistas convidados, Bocelli somará sua sétima passagem pelo Brasil, um ano após celebrar seus 30 anos de carreira no país. Em 2024, lançou um novo álbum de duetos com participações de Ed Sheeran, Celine Dion, Karol G e Shania Twain, além de protagonizar o emocionante filme-concerto "Andrea Bocelli 30: The Celebration", exibido nos cinemas internacionais.

Reconhecido por sua voz inconfundível e pela capacidade de transitar com maestria entre o clássico e o popular, Bocelli já vendeu mais de 90 milhões de álbuns e soma mais de 16 bilhões de streams.

Ao longo de sua carreira, o tenor italiano se apresentou para papas, presidentes e membros da realeza, além de encantar plateias pelo mundo. Inclusive, no último domingo (6), Bocelli surpreendeu alguns fiéis presentes em uma missa na antiga catedral de Santo Stefano, na ilha de Capri, no sul da Itália, ao interpretar a música Ave Maria, de Schubert.

O cantor de ópera está passando as férias na região com sua esposa e não passou despercebido nos bancos da igreja. Ele então manifestou o desejo de intervir com uma interpretação da oração.

Margherita D'Agostino acompanhou Bocelli ao órgão, e Vladislav Topa, à flauta. Ambos ficaram visivelmente emocionados. (com Ansa)